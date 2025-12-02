TP.HCM bổ nhiệm nhiều lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước, quỹ đầu tư

Theo đó, ông Trương Công Huy, Phó chánh văn phòng UBND TP.HCM, được điều động đến công tác tại Tổng công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH MTV để thực hiện quy trình bổ nhiệm giữ chức Phó tổng giám đốc.



Bổ nhiệm ông Phan Tấn Thảo, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Bến Thành - TNHH MTV (Benthanh Group) làm Tổng giám đốc Benthanh Group. Ông Thảo từng giữ chức Chánh văn phòng Hội đồng thành viên Benthanh Group và làm Phó tổng giám đốc Benthanh Group từ tháng 11.2023 đến nay.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng (giữa) trao quyết định cho ông Phan Tấn Thảo (bên trái) và ông Trương Công Huy ẢNH: SỸ ĐÔNG

Chủ tịch UBND TP.HCM cũng phê chuẩn kết quả bầu ông Nguyễn Duy Hưng, Phó bí thư Đảng ủy phường Đông Hưng Thuận giữ chức Chủ tịch UBND phường Đông Hưng Thuận. Ông Hưng từng giữ chức Phó giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM.

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập của 2 tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ trước khi sáp nhập, ông Nguyễn Đình Nguyên, Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển Bà Rịa - Vũng Tàu được bổ nhiệm làm Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển Bà Rịa - Vũng Tàu trực thuộc UBND TP.HCM. Ông Lý Xuân Chánh, Phó giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục làm phó giám đốc.

Ông Nguyễn Ngọc Huấn, Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bình Dương làm Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển Bình Dương trực thuộc UBND TP.HCM; ông Phan Văn Chiến, Phó giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bình Dương tiếp tục làm phó giám đốc.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng (bìa trái) trao quyết định bổ nhiệm giám đốc, phó giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu ẢNH: SỸ ĐÔNG

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng chúc mừng 7 nhân sự được lãnh đạo TP.HCM và tập thể đơn vị giao trọng trách mới.

Ông Dũng nhìn nhận Tổng công ty Du lịch Sài Gòn và Benthanh Group là những doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực du lịch. Thành phố đề nghị lãnh đạo mới của 2 đơn vị phát huy sức mạnh tập thể, đưa doanh nghiệp phát triển bền vững trong giai đoạn mới, cùng các tổng công ty khác góp phần xây dựng du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của TP.HCM.

Riêng với tân chủ tịch UBND phường Đông Hưng Thuận, ông Dũng nhấn mạnh phường, xã hiện được phân cấp, phân quyền rất mạnh, nhiệm vụ khó hơn trước. Lãnh đạo TP.HCM tin tưởng với kinh nghiệm quản lý quy hoạch, ông Nguyễn Duy Hưng sẽ tiếp tục phát huy, cùng tập thể xây dựng phường ngày càng phát triển, vận hành tốt chính quyền địa phương 2 cấp.

Phó chủ tịch Nguyễn Văn Dũng cũng mong muốn lãnh đạo Quỹ Đầu tư phát triển Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ cùng với Công ty đầu tư tài chính nhà nước TP.HCM (HFIC) tiếp tục phát huy thế mạnh, giúp cho cộng đồng doanh nghiệp và TP.HCM có thêm nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế xã hội.