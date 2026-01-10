Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Địa ốc

TP.HCM ra quân trồng 200 cây xanh dọc sông Sài Gòn

Đình Sơn
Đình Sơn
10/01/2026 16:06 GMT+7

Ngày 10.1, Sở Xây dựng TP.HCM phối hợp với UBND phường An Khánh đã tổ chức trồng cây 200 cây xanh dọc bờ sông Sài Gòn nhân ngày "Cây xanh Việt Nam 11.1".

Theo đó, tại khu đất nằm dọc theo bờ sông Sài Gòn, từ đường hầm vượt sông Sài Gòn đến cầu Cạn, đường Nguyễn Thiện Thành, phường An Khánh, với với diện tích hiện hữu khoảng 4,3 ha, Sở Xây dựng cùng với UBND phường An Khánh đã trồng 200 cây xanh, gồm 55 cây sao đen, 35 cây trâm, 20 cây giáng hương, 15 cây lộc vừng, 20 cây tra bụp, 35 cây lim xẹt và 20 cây lim xanh.

Đây đều là những loại cây có dáng đẹp, tán rộng, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và cảnh quan khu vực, góp phần tạo không gian xanh, bền vững và hài hòa với môi trường xung quanh.

TP.HCM ra quân trồng 200 cây xanh dọc sông Sài Gòn- Ảnh 1.

TP.HCM ra quân trồng 200 cây xanh dọc sông Sài Gòn

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, trồng cây xanh là một trong những giải pháp thích ứng và hạn chế tác động của biến đổi khí hậu mang tính đơn giản, chi phí thấp nhưng hiệu quả và bền vững, được nhiều quốc gia trên thế giới quan tâm triển khai.

Đối với các đô thị lớn như TP.HCM, mật độ cây xanh còn là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá chỉ số đáng sống của đô thị. Tuy nhiên, hiện nay chỉ tiêu cây xanh trên địa bàn thành phố vẫn chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dân cũng như yêu cầu của một đô thị phát triển hiện đại.

Vì vậy, việc trồng mới, bảo vệ và phát triển cây xanh có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần duy trì môi trường sống trong lành, nâng cao chất lượng cuộc sống và hướng tới phát triển bền vững.

Tin liên quan

TP.HCM: Thêm một sân thể thao 'khủng' xây dựng không phép bị tháo dỡ

TP.HCM: Thêm một sân thể thao 'khủng' xây dựng không phép bị tháo dỡ

Chiều 7.1, thông tin từ UBND phường An Khánh, TP.HCM cho biết đã ra quân cưỡng chế cụm sân thể thao xây dựng không phép rộng hơn 2.100 m2 trên địa bàn phường.

Khám phá thêm chủ đề

cây xanh công viên đô thị Sở Xây dựng Tp.HCM địa ốc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận