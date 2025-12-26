Ngán ngẩm kẹt xe đường Cộng Hòa, Trường Chinh: Sở Xây dựng TP.HCM nêu giải pháp

Chiều 25.12, tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, Sở Xây dựng TP.HCM đã trả lời PV Báo Thanh Niên về thực trạng kẹt xe đường Cộng Hòa, Trường Chinh - khu vực khiến người dân thường xuyên ngán ngẩm mỗi giờ cao điểm.

Vì sao đường Trường Chinh, Cộng Hòa thường xuyên kẹt xe?

Theo ông Vũ Anh Dũng, Phó phòng Phát triển đô thị (Sở Xây dựng TP.HCM), đường Cộng Hòa và Trường Chinh là các tuyến đường trục, đóng vai trò cửa ngõ ra vào TP.HCM và sân bay Tân Sơn Nhất. Lưu lượng phương tiện trên các tuyến này luôn ở mức rất lớn.

Trong khi đó, số lượng phương tiện cá nhân gia tăng nhanh, vượt quá khả năng thông xe của hạ tầng hiện hữu, khiến tình trạng ùn tắc thường xuyên xảy ra, đặc biệt vào giờ cao điểm.

Ngoài ra, trục đường Trường Chinh hiện đang thi công dự án tuyến metro số 2, đường Phạm Văn Bạch cũng đang triển khai nâng cấp, mở rộng. Do đó, việc thi công đồng thời nhiều dự án đã làm giảm đáng kể khả năng thông hành, nhất là tại các giao lộ Trường Chinh - Phạm Văn Bạch và Trường Chinh - Cộng Hòa.

Đường Cộng Hòa vào giờ cao điểm là nỗi ám ảnh của nhiều người ẢNH: NHẬT THỊNH

Loạt giải pháp giảm ùn tắc đang được triển khai

Nhằm từng bước giải quyết tình trạng kẹt xe kéo dài trên các trục đường Trường Chinh, Cộng Hòa, Sở Xây dựng TP.HCM đã và đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ.

Cụ thể, dự án xây dựng đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa đưa vào khai thác từ tháng 4.2025, giúp chia sẻ một phần lưu lượng phương tiện, góp phần giảm áp lực giao thông trên đường Cộng Hòa.

Bên cạnh đó, các giao lộ quan trọng cũng đang được cải tạo, như giao lộ đường C12 - Cộng Hòa với việc bố trí đèn tín hiệu giao thông nhằm tăng khả năng thoát xe, giảm áp lực cho cả đường Cộng Hòa và Trường Chinh. Giao lộ Trường Chinh - Phạm Văn Bạch cũng được cải tạo để nâng cao năng lực lưu thông.

Sở Xây dựng đồng thời thường xuyên theo dõi, điều chỉnh hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại các giao lộ trên trục Cộng Hòa - Trường Chinh, phù hợp với lưu lượng giao thông và tình hình giao thông thực tế.

Thông qua hệ thống camera giám sát, ngành chức năng cũng cập nhật thông tin ùn tắc lên bảng quang báo điện tử, phối hợp với các kênh truyền thông để cảnh báo, hướng dẫn lộ trình phù hợp, hạn chế phương tiện di chuyển vào khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.

Ông Vũ Anh Dũng nêu loạt giải pháp nhằm giảm kẹt xe đường Cộng Hòa - Trường Chinh ẢNH: NGUYỄN ANH

Ứng dụng AI trong điều hành giao thông khu vực sân bay

Đáng chú ý, Sở Xây dựng TP.HCM đã triển khai dự án cải tạo hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại các tuyến đường kết nối sân bay Tân Sơn Nhất, với quy mô đầu tư tại 11 nút giao thông xung quanh sân bay.

Dự án áp dụng mô hình "hybrid model-based" là kết hợp các phương pháp học máy (AI) nhằm kiểm soát và quản lý giao thông theo thời gian thực. Mục tiêu là giảm tình trạng trì trệ, đông xe, ùn tắc giao thông đô thị quy mô lớn. Dự kiến hệ thống này sẽ đi vào hoạt động trước ngày 5.1.2026.

Song song đó, lực lượng chức năng sẽ tăng cường xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trong và ngoài khu vực sân bay, đẩy mạnh xử phạt nguội qua hình ảnh, đồng thời phối hợp tuyên truyền về các hành vi vi phạm phổ biến.

Kế hoạch dài hạn giảm kẹt xe đường Cộng Hòa - Trường Chinh



Thời gian tới, khu vực quanh đường Trường Chinh, Cộng Hòa sẽ tiếp tục triển khai hàng loạt dự án lớn như nâng cấp, mở rộng đường Phạm Văn Bạch; cải tạo đường Trường Chinh (đoạn từ Cộng Hòa đến Âu Cơ); mở rộng đường Tân Kỳ Tân Quý (đoạn từ Lê Trọng Tấn đến Cộng Hòa) và xây dựng tuyến metro số 2.

Trước thực tế này, ông Vũ Anh Dũng cho biết việc tổ chức giao thông sẽ được nghiên cứu, điều chỉnh linh hoạt theo từng giai đoạn thi công, nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông và giảm ùn tắc tối đa.

Cụ thể, thiết kế "làn sóng xanh" tại 3 giao lộ trên trục Trường Chinh gồm Tân Sơn Nhì, Tân Kỳ Tân Quý và Cộng Hòa. Giải pháp này dự kiến hoàn thành trong tháng 12.2025.

Điều chỉnh dải phân cách trên đường Trường Chinh, tăng bề rộng mặt cắt ngang phần đường dành cho xe hỗn hợp, tăng khả năng thoát xe trên trục đường Trường Chinh. Dự kiến hoàn thành năm 2026.

TP.HCM cũng nghiên cứu cải tạo dải phân cách tim đường Cộng Hòa (đoạn từ Trường Chinh đến cầu vượt thép Lăng Cha Cả) nhằm tạo thêm làn xe, điều tiết linh hoạt giao thông vào giờ cao điểm, dự kiến hoàn thành năm 2026.

Cuối cùng, phương án xây dựng đường chui dưới gầm cầu Tham Lương đang được nghiên cứu để tạo điểm quay đầu xe, đồng thời đóng một số giao lộ trên đường Trường Chinh như Phạm Văn Bạch, Tây Thạnh, Phan Huy Ích. Giải pháp này nhằm tăng khả năng thoát xe khi triển khai xây dựng tuyến metro số 2.

Với loạt giải pháp ngắn hạn và dài hạn, Sở Xây dựng TP.HCM kỳ vọng tình trạng kẹt xe "kinh niên" trên đường Cộng Hòa - Trường Chinh sẽ từng bước được cải thiện trong thời gian tới.