TP.HCM: Thêm một sân thể thao 'khủng' xây dựng không phép bị tháo dỡ

Theo đó, một lãnh đạo UBND phường An Khánh cho hay, trong quá trình tuần tra, phát hiện công trình xây dựng vi phạm tại một phần thửa đất số 532, 548, tờ bản đồ số 4, phường An Khánh có tên gọi Master Badminton Trần Não do Công ty TNHH TM PLAN B+ làm chủ đầu tư, Chủ tịch UBND phường đã ban hành các quyết định xử lý vi phạm hành chính.

Để triển khai thi hành quyết định, UBND phường ban hành kế hoạch cưỡng chế phá dỡ công trình, bộ phận công trình vi phạm xây dựng.

Đây là cụm sân thể thao xây dựng không phép trên địa bàn phường An Khánh bị cưỡng chế tháo dỡ

Thực hiện kế hoạch, lãnh đạo phường đã chỉ huy lực lượng lao động tiến hành phá dỡ công trình vi phạm theo phương án, giải pháp phá dỡ đã phê duyệt trước đó.

Cụ thể, tổng diện tích công trình vi phạm phải thực hiện phá dỡ là hơn 2.119 m2. Đây là cụm sân cầu lông được xây dựng không phép, kết cấu với khung sắt, cột sắt, vách tôn + gạch + kính, sàn bêtông + sắt, mái tôn.

Nhân viên Công ty Dịch vụ công ích quận 2 đang tháo dỡ công trình

Do công trình xây dựng vi phạm có diện tích lớn, công tác phá dỡ phải thực hiện trong nhiều ngày và dự kiến hoàn thành phá dỡ toàn bộ công trình trước ngày 11.1.

Lãnh đạo UBND phường An Khánh cho biết, sau khi thành lập chính quyền hai cấp, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường An Khánh xác định công tác đảm bảo trật tự xây dựng là quan trọng.

"Đảng ủy, UBND phường An Khánh tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, giáo dục và kiên quyết xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm hành chính về đất đai, xây dựng. Đồng thời kiên quyết xử lý phá dỡ công trình đối với các trường hợp cố tình vi phạm, thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, tính hiệu quả, hiệu lực trong công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng và quản lý đất đai trên địa bàn phường An Khánh", vị này cho hay.