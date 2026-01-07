Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Địa ốc

TP.HCM: Thêm một sân thể thao 'khủng' xây dựng không phép bị tháo dỡ

Đình Sơn
Đình Sơn
07/01/2026 17:59 GMT+7

Chiều 7.1, thông tin từ UBND phường An Khánh, TP.HCM cho biết đã ra quân cưỡng chế cụm sân thể thao xây dựng không phép rộng hơn 2.100 m2 trên địa bàn phường.

Theo đó, một lãnh đạo UBND phường An Khánh cho hay, trong quá trình tuần tra, phát hiện công trình xây dựng vi phạm tại một phần thửa đất số 532, 548, tờ bản đồ số 4, phường An Khánh có tên gọi Master Badminton Trần Não do Công ty TNHH TM PLAN B+ làm chủ đầu tư, Chủ tịch UBND phường đã ban hành các quyết định xử lý vi phạm hành chính.

Để triển khai thi hành quyết định, UBND phường ban hành kế hoạch cưỡng chế phá dỡ công trình, bộ phận công trình vi phạm xây dựng.

TP.HCM: Thêm một sân thể thao 'khủng' xây dựng không phép bị tháo dỡ - Ảnh 1.

Đây là cụm sân thể thao xây dựng không phép trên địa bàn phường An Khánh bị cưỡng chế tháo dỡ

Thực hiện kế hoạch, lãnh đạo phường đã chỉ huy lực lượng lao động tiến hành phá dỡ công trình vi phạm theo phương án, giải pháp phá dỡ đã phê duyệt trước đó.

Cụ thể, tổng diện tích công trình vi phạm phải thực hiện phá dỡ là hơn 2.119 m2. Đây là cụm sân cầu lông được xây dựng không phép, kết cấu với khung sắt, cột sắt, vách tôn + gạch + kính, sàn bêtông + sắt, mái tôn.

TP.HCM: Thêm một sân thể thao 'khủng' xây dựng không phép bị tháo dỡ - Ảnh 2.

Nhân viên Công ty Dịch vụ công ích quận 2 đang tháo dỡ công trình

Do công trình xây dựng vi phạm có diện tích lớn, công tác phá dỡ phải thực hiện trong nhiều ngày và dự kiến hoàn thành phá dỡ toàn bộ công trình trước ngày 11.1.

Lãnh đạo UBND phường An Khánh cho biết, sau khi thành lập chính quyền hai cấp, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường An Khánh xác định công tác đảm bảo trật tự xây dựng là quan trọng.

"Đảng ủy, UBND phường An Khánh tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, giáo dục và kiên quyết xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm hành chính về đất đai, xây dựng. Đồng thời kiên quyết xử lý phá dỡ công trình đối với các trường hợp cố tình vi phạm, thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, tính hiệu quả, hiệu lực trong công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng và quản lý đất đai trên địa bàn phường An Khánh", vị này cho hay.

Trước đó, UBND phường An Khánh cũng đã tiến hành cưỡng chế phá dỡ toàn bộ công trình xây dựng vi phạm là cụm sân cầu lông và pickleball Thủ Thiêm BPC rộng 772 m2. Sân được xây dựng kiên cố với kết cấu là vách tôn và kính, mái tôn, cột sắt, nền epoxy.

Tin liên quan

Phường An Khánh ra quân cưỡng chế sân pickleball xây dựng không phép

Phường An Khánh ra quân cưỡng chế sân pickleball xây dựng không phép

Ngày 28.11, UBND phường An Khánh, TP.HCM cho biết, đã tiến hành cưỡng chế phá dỡ toàn bộ công trình xây dựng vi phạm là cụm sân cầu lông và pickleball Thủ Thiêm BPC rộng 772 m2. Sân được xây dựng kiên cố với kết cấu là vách tôn và kính, mái tôn, cột sắt, nền epoxy.

Khám phá thêm chủ đề

xây dựng xây dựng không phép Sân pickleball Thể dục thể thao địa ốc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận