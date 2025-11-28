Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Phường An Khánh ra quân cưỡng chế sân pickleball xây dựng không phép

Đình Sơn
Đình Sơn
28/11/2025 17:30 GMT+7

Ngày 28.11, UBND phường An Khánh, TP.HCM cho biết, đã tiến hành cưỡng chế phá dỡ toàn bộ công trình xây dựng vi phạm là cụm sân cầu lông và pikleball Thủ Thiêm BPC rộng 772 m2. Sân được xây dựng kiên cố với kết cấu là vách tôn và kính, mái tôn, cột sắt, nền epoxy.

Trước đó, trong quá trình tuần tra, phát hiện công trình xây dựng vi phạm tại một phần thửa đất số 539, tờ bản đồ số 6, phường An Khánh, Chủ tịch UBND phường An Khánh đã ban hành các quyết định xử lý vi phạm hành chính.

Để triển khai thi hành quyết định, UBND phường An Khánh đã ban hành kế hoạch số 171/2025 về cưỡng chế phá dỡ công trình, bộ phận công trình xây dựng vi phạm.

Theo một lãnh đạo UBND phường An Khánh, sau khi thành lập chính quyền hai cấp, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường An Khánh xác định công tác đảm bảo trật tự xây dựng là quan trọng.

Phường An Khánh ra quân cưỡng chế sân pickleball xây dựng không phép- Ảnh 1.

UBND phường An Khánh ra quyết định cưỡng chế sân sân pikleball Thủ Thiêm BPC

Phường An Khánh ra quân cưỡng chế sân pickleball xây dựng không phép- Ảnh 2.

Công nhân đang tháo dỡ sân pikleball Thủ Thiêm BPC

Đồng thời kiên quyết xử lý phá dỡ công trình đối với các trường hợp cố tình vi phạm, thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, tính hiệu quả, hiệu lực trong công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng và quản lý đất đai trên địa bàn phường An Khánh.

Không chỉ phường An Phú, trước đó UBND phường Bình Trưng cũng đã xử phạt, ra quyết định cưỡng chế tháo dỡ đối với 5 khu đất xây dựng các công trình là sân pickleball, sân bóng đá trên diện tích hơn 16.500 m2.

Tại đây, các ô đất lớn được các chủ đất thuê xây dựng các sân pickleball, sân bóng đá như: JT Sport Pickleball, Locked In Basketball, Ông Địa Pickleball Club, GoPickle, Joy Kick Hub, Level Up Sport Club An Phu, sân bóng đá An Phú...

Phường An Khánh ra quân cưỡng chế sân pickleball xây dựng không phép- Ảnh 3.

Một sân thể thao xây dựng không phép đang được tháo dỡ

Các khu đất này đều được xác định là xây dựng không phép trên đất lúa, đất nông nghiệp; hủy hoại, làm biến dạng địa hình hoặc suy giảm chất lượng đất.

Một số công trình còn xây mái che, nhà tiền chế. Không chỉ xây không phép công trình thể thao, nhiều cá nhân còn tự ý đầu tư mở đường nhựa dẫn vào các sân thể thao trong dự án khu đô thị An Phú.

Tin liên quan

Người dân ở nhiều khu vực tại phường Bình Trưng được miễn giấy phép xây dựng

Người dân ở nhiều khu vực tại phường Bình Trưng được miễn giấy phép xây dựng

Ngày 28.8, UBND phường Bình Trưng (thuộc TP.Thủ Đức cũ) đã công bố các khu vực miễn giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại khu vực đã có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được phê duyệt.

Khám phá thêm chủ đề

xây dựng xây dựng không phép Sân pickleball địa ốc
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
