Người dân ở nhiều khu vực tại phường Bình Trưng được miễn giấy phép xây dựng

Theo đó, trên địa bàn phường có 6 dự án đã đủ điều kiện miễn giấy phép xây dựng gồm: Khu dân cư và giải trí có diện tích 30 ha do Công ty TNHH Quốc tế thế kỷ 21 làm chủ đầu tư; khu đô thị Sài Gòn Bình An (dự án Global City) rộng gần 120 ha do Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Sài Gòn làm chủ đầu tư; khu nhà ở tái định cư diện tích 17 ha do Công ty TNHH MTV dịch vụ công ích quận 2 làm chủ đầu tư; khu dân cư Bình Trưng Tây do Công ty cổ phần xây dựng giao thông Thương mại Bảo Sơn làm chủ đầu tư; khu nhà ở diện tích 14,59 ha do Công ty TNHH Thế kỷ 21 Bình Trưng Tây - Việt Nam làm chủ đầu tư và khu nhà ở thấp tầng thuộc dự án khu nhà ở phường Bình Trưng Đông do Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh bất động sản Bình Trưng làm chủ đầu tư.

UBND Phường Bình Trưng, TP.HCM công bố 6 khu vực được miễn giấy phép xây dựng ẢNH: M.R

Ông Võ Quốc Trường, Phó chủ tịch UBND phường Bình Trưng cho biết, việc miễn giấy phép xây dựng được quy định luật Xây dựng năm 2014 (được sửa đổi bổ sung tại khoản 30, điều 1 luật số 62/2020/QH-14 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan).

Như vậy, khi người dân có nhu cầu xây dựng nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 7 tầng thuộc khu vực trên sẽ được miễn giấy phép xây dựng. Tuy nhiên, người dân phải có giấy tờ hợp pháp về đất đai, thiết kế và xây dựng nhà ở riêng lẻ theo đúng các chỉ tiêu kiến trúc quy hoạch tại quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (hoặc quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 và phương án kiến trúc công trình).

Khi đó, người dân chỉ cần gửi thông báo thời điểm khởi công xây dựng, hồ sơ thiết kế xây dựng theo quy định (kèm bản sao có chứng thực giấy tờ hợp pháp về đất đai) đến UBND phường trước thời điểm khởi công xây dựng ít nhất 3 ngày làm việc để thực hiện quản lý.

Đơn vị thi công xây dựng gửi các pháp lý liên quan theo danh mục hồ sơ phải cung cấp kèm thông báo khởi công đối với công trình nhà ở riêng lẻ do UBND phường hướng dẫn đính kèm biểu mẫu thông báo khởi công được niêm yết tại trụ sở UBND phường và các trang tin của UBND phường.

Khu nhà ở phường Bình Trưng Đông cũng được miễn giấy phép xây dựng ẢNH: A.P

Ông Võ Quốc Trường cho biết thêm, giai đoạn tiếp theo, UBND phường sẽ tiếp tục phối hợp cùng Sở Xây dựng và các đơn vị có liên quan tiếp tục rà soát, pháp lý và thực hiện theo chỉ đạo của UBND TP.HCM. Tổ chức lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 phủ kín các khu vực đô thị dọc theo các tuyến đường giao thông trục chính để thực hiện miễn giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ cho người dân và doanh nghiệp theo quy định.

"Việc công bố 6 dự án đủ điều kiện miễn giấy phép xây dựng là một trong nhiều chính sách sẽ giúp doanh nghiệp và người dân giảm bớt thủ tục hành chính theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và UBND TP.HCM. Với sự đồng hành, ủng hộ của người dân và cộng đồng doanh nghiệp, phường Bình Trưng theo mô hình mới sẽ tiếp nối, phát huy các thành quả mà 3 phường trước đây đã đạt được, chung tay xây dựng phường Bình Trưng ngày càng phát triển đóng góp tích cực vào sự phát triển năng động, đột phá và bền vững của TP trong thời gian tới", ông Võ Quốc Trường cho hay.