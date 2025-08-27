Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Địa ốc

Những khu vực nào của TP.HCM phải đánh lại số nhà?

Đình Sơn
Đình Sơn
27/08/2025 11:27 GMT+7

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản gửi UBND 168 xã, phường, đặc khu triển khai công tác rà soát trật tự số nhà, tên đường khi tổ chức thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã.

Theo đó, sau hợp nhất với tỉnh Bình Dương, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Sở Xây dựng nhận thấy trật tự số nhà (kể cả tên đường) tại một số tuyến đường, khu dân cư cần được tổ chức rà soát lại.

Việc này làm cơ sở để UBND phường, xã, đặc khu ban hành, điều chỉnh phương án và gắn biển số nhà đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trước thời điểm sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của TP.

Việc đánh số và gắn biển số nhà theo quy định tại Thông tư số 08/2024 của Bộ Xây dựng chỉ áp dụng đối với khu vực mới xây dựng, khu vực chưa đánh số nhà.

Đối với khu vực đã có số nhà nhưng chưa đồng bộ và trật tự, UBND các phường, xã, đặc khu xem xét, quyết định áp dụng quy định tại Thông tư số 08/2024 Bộ Xây dựng hoặc áp dụng nguyên tắc đánh số nhà trước đây nhằm hạn chế xáo trộn, ảnh hưởng đời sống sinh hoạt của người dân.

Những khu vực nào của TP.HCM phải đánh lại số nhà? - Ảnh 1.

TP.HCM sau hợp nhất sẽ đánh lại số nhà ở một số khu vực

ẢNH: ĐÌNH SƠN

Đối với nhà ở, công trình xây dựng trong khu vực đô thị, có tuyến đường đi qua địa bàn từ hai phường, xã trở lên (đường đã được đặt tên hoặc đường chưa có tên nhưng đủ điều kiện được đặt tên) thì UBND các phường, xã phối hợp chốt số nhà tại các địa chỉ giáp ranh về địa giới hành chính, đảm bảo sự ổn định của trật tự số nhà trên toàn tuyến đường.

Với các khu dân cư dọc các tuyến quốc lộ thuộc địa giới hành chính của khu vực nhiều phường, xã thì UBND các phường, xã giáp ranh giữa TP.HCM, tỉnh Bình Dương, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước hợp nhất) tổ chức rà soát trật tự số nhà, nguyên tắc đánh số nhà (đánh số nhà trong khu vực đô thị hay khu vực nông thôn), tên đường tại các khu dân cư dọc tuyến quốc lộ.

Đối với nhà ở, công trình xây dựng trong khu vực nông thôn, Sở Xây dựng đề nghị UBND các xã tổ chức rà soát lại trật tự số nhà tại địa phương, có bị ảnh hưởng do thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của TP.HCM hay không.

Trường hợp có ảnh hưởng, lập phương án điều chỉnh số nhà, trong đó vẫn kế thừa nguyên tắc đánh số nhà đã áp dụng thống nhất từ trước đến nay.

Trường hợp lập phương án điều chỉnh số nhà cần thực hiện chốt số nhà giữa hai địa bàn giáp ranh, Sở Xây dựng đề nghị UBND các phường, xã, đặc khu có địa giới hành chính giáp ranh cùng phối hợp thực hiện.

Nếu khó khăn, vướng mắc trong quá trình rà soát, lập phương án đánh số và gắn số nhà, UBND các phường, xã, đặc khu có văn bản báo cáo về Sở Xây dựng để được hướng dẫn theo.

Tin liên quan

TP.HCM chuẩn bị xây dựng lại bảng giá đất mới

TP.HCM chuẩn bị xây dựng lại bảng giá đất mới

Ngày 26.8, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã chỉ đạo xây dựng bảng giá đất mới, áp dụng lần đầu trên địa bàn TP từ ngày 1.1.2026.

Khám phá thêm chủ đề

Số nhà đánh số nhà xây dựng đô thị địa ốc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận