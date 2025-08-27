Những khu vực nào của TP.HCM phải đánh lại số nhà?

Theo đó, sau hợp nhất với tỉnh Bình Dương, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Sở Xây dựng nhận thấy trật tự số nhà (kể cả tên đường) tại một số tuyến đường, khu dân cư cần được tổ chức rà soát lại.

Việc này làm cơ sở để UBND phường, xã, đặc khu ban hành, điều chỉnh phương án và gắn biển số nhà đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trước thời điểm sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của TP.

Việc đánh số và gắn biển số nhà theo quy định tại Thông tư số 08/2024 của Bộ Xây dựng chỉ áp dụng đối với khu vực mới xây dựng, khu vực chưa đánh số nhà.

Đối với khu vực đã có số nhà nhưng chưa đồng bộ và trật tự, UBND các phường, xã, đặc khu xem xét, quyết định áp dụng quy định tại Thông tư số 08/2024 Bộ Xây dựng hoặc áp dụng nguyên tắc đánh số nhà trước đây nhằm hạn chế xáo trộn, ảnh hưởng đời sống sinh hoạt của người dân.

TP.HCM sau hợp nhất sẽ đánh lại số nhà ở một số khu vực ẢNH: ĐÌNH SƠN

Đối với nhà ở, công trình xây dựng trong khu vực đô thị, có tuyến đường đi qua địa bàn từ hai phường, xã trở lên (đường đã được đặt tên hoặc đường chưa có tên nhưng đủ điều kiện được đặt tên) thì UBND các phường, xã phối hợp chốt số nhà tại các địa chỉ giáp ranh về địa giới hành chính, đảm bảo sự ổn định của trật tự số nhà trên toàn tuyến đường.

Với các khu dân cư dọc các tuyến quốc lộ thuộc địa giới hành chính của khu vực nhiều phường, xã thì UBND các phường, xã giáp ranh giữa TP.HCM, tỉnh Bình Dương, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước hợp nhất) tổ chức rà soát trật tự số nhà, nguyên tắc đánh số nhà (đánh số nhà trong khu vực đô thị hay khu vực nông thôn), tên đường tại các khu dân cư dọc tuyến quốc lộ.

Đối với nhà ở, công trình xây dựng trong khu vực nông thôn, Sở Xây dựng đề nghị UBND các xã tổ chức rà soát lại trật tự số nhà tại địa phương, có bị ảnh hưởng do thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của TP.HCM hay không.

Trường hợp có ảnh hưởng, lập phương án điều chỉnh số nhà, trong đó vẫn kế thừa nguyên tắc đánh số nhà đã áp dụng thống nhất từ trước đến nay.

Trường hợp lập phương án điều chỉnh số nhà cần thực hiện chốt số nhà giữa hai địa bàn giáp ranh, Sở Xây dựng đề nghị UBND các phường, xã, đặc khu có địa giới hành chính giáp ranh cùng phối hợp thực hiện.

Nếu khó khăn, vướng mắc trong quá trình rà soát, lập phương án đánh số và gắn số nhà, UBND các phường, xã, đặc khu có văn bản báo cáo về Sở Xây dựng để được hướng dẫn theo.