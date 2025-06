Hơn 700 hộ dân ở xã nông thôn mới 'khát' nước sạch

N ƯỚC SÔNG Ô NHIỄM, NƯỚC MÁY CHƯA VỀ

Ông Nguyễn Văn Út (68 tuổi, ngụ ấp Phước Thới, xã Bình Phước, H.Mang Thít, Vĩnh Long) cho biết gia đình ông sinh sống ở đây rất nhiều năm, nguồn nước sinh hoạt chủ yếu là nước sông. Tuy nhiên, những năm gần đây, nước bị ô nhiễm nặng, ông phải đầu tư hơn 10 triệu đồng xây hồ trữ nước.

"Nước ô nhiễm lắm, nhất là vào vụ lúa, người ta rải phân, xịt thuốc mà không cho nước ra vô để tránh trôi phân, thuốc. Thời điểm đó nước bẩn nhất, tôi phải đợi nước sông lên thật lớn mới bơm trữ để sử dụng", ông Út nói.

Cũng theo lời ông Út, giữa năm 2024, nghe nhà nước đầu tư đường ống nước máy, ông mừng lắm. Đường ống thi công xong, đi qua trước nhà ông từ cuối năm 2024, nhưng đến nay hơn 5 tháng vẫn chưa thấy ai đến lắp đồng hồ nước.

Ông Nguyễn Văn Út bên con kênh lấy nước để sử dụng, đang bị ô nhiễm ẢNH: NAM LONG

Ông Lương Hữu Phước chỉ chỗ đào lên 2 lần để đặt ống nhưng vẫn chưa có nước sạch ẢNH: NAM LONG

Trong tình cảnh tương tự, ông Lương Hữu Phước (63 tuổi, ngụ cùng địa phương) cho hay lâu nay gia đình ông bơm nước từ con rạch trước nhà lên lu rồi để lóng phèn sử dụng. Khoảng tháng 7 - 8.2024, thấy công nhân đào đường nước qua nhà, ông phấn khởi lắm vì sắp có nguồn nước sạch để dùng nhưng cho đến nay vẫn chưa có giọt nước máy nào.

"Tháng 7, tháng 8 đào đặt ống 1 lần, đến tháng chạp đào lên nữa. Đường ống đi qua sân nhà, phải cạy gạch lên nên tôi hỏi thì mới biết đào không đạt độ sâu, phải đào lại, nhưng tới giờ vẫn chưa có nước. Vô đồng hồ nước tốn tiền tôi cũng chịu, chứ nước sông giờ ô nhiễm quá rồi", ông Phước nói.

B AO GIỜ CÓ NƯỚC SẠCH ?

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Hồ Minh Trí, Phó chủ tịch UBND xã Bình Phước, cho biết đường ống nước sạch nói trên đi qua nhiều ấp của xã Bình Phước với tổng chiều dài hơn 20 km, phục vụ nước sạch cho hơn 400 hộ dân trong xã. Nguyên nhân chậm trễ đấu nối hệ thống nước máy đến các hộ dân là không có đồng hồ nước.

"Đợt rồi, có 50 đồng hồ nước về, chúng tôi đã ưu tiên lắp cho ấp Phước Tường, vì nơi đó kênh rạch phủ đầy lục bình, khó khăn về nguồn nước sạch nhất. Hiện tại, 50 hộ này đã có nước máy sử dụng", ông Trí nói.

Trong khi đó, lãnh đạo xã cù lao An Bình (H.Long Hồ) cho biết đến nay trên địa bàn xã mới có khoảng 70 hộ dân được đấu nối sử dụng nước từ hệ thống đường ống nước này. Các hộ khác đã đăng ký, nhưng chưa có đồng hồ để lắp đặt.

Theo quyết định phê duyệt của UBND tỉnh Vĩnh Long, dự án mở rộng hệ thống tuyến ống cấp nước xã An Bình (H.Long Hồ) phục vụ cho 426 hộ dân thuộc 2 ấp An Long, An Hòa (xã An Bình) và 450 hộ gia đình thuộc các ấp Phước Thượng, Phước Tường, Phước Thới, Phước Chí (xã Bình Phước) với tổng chiều dài 31 km, nhưng mới chỉ lắp đặt đồng hồ nước và đấu nối sử dụng cho 120 hộ dân ở 2 xã nói trên.

Tổng mức đầu tư cho dự án là hơn 7,2 tỉ đồng. Trong đó, tổ chức nước ngoài tài trợ không hoàn lại khoảng 5 tỉ đồng và ngân sách tỉnh đối ứng phần còn lại hơn 2 tỉ đồng; thực hiện trong giai đoạn 2023 - 2024. Dự án nhằm từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng cung cấp nước sạch đến người dân; cải thiện, nâng chất lượng nước đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch cho các hộ dân xã An Bình và xã Bình Phước; góp phần bảo vệ sức khỏe người dân, giúp giảm thiểu bệnh tật do nguồn nước bẩn, ô nhiễm gây ra.

Đại diện Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (Sở NN-MT Vĩnh Long) cho hay việc các hộ dân ở xã Bình Phước chưa có nước sạch sử dụng là do đơn vị đang thực hiện thủ tục đấu thầu mua đồng hồ nước, dự kiến trong tháng 7.2025 sẽ hoàn thành. Hiện tại, đơn vị đang phối hợp thực hiện mua đồng hồ nước để lắp đặt cho bà con.