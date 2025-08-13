Đồng thời cùng với TP.HCM và Hà Nội tổng kết, đánh giá việc thí điểm miễn giấy phép xây dựng với người dân tại khu vực đã có quy hoạch chi tiết 1/500.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ nhiều lần yêu cầu Bộ Xây dựng đẩy nhanh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng, đặc biệt là miễn giấy phép xây dựng với dự án có quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc thuộc khu thiết kế đô thị.

Theo người đứng đầu Chính phủ, những khi khu đất đã có quy hoạch phân khu, có quy định rõ về tỷ lệ xây dựng, cây xanh, chiều cao, khoảng cách giữa các công trình... người dân được quyền xây theo đúng các thông số này mà không cần xin giấy phép.

Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu mở rộng thí điểm miễn giấy phép xây dựng ẢNH: ĐÌNH SƠN

Trong khi đó, tại TP.HCM, Sở Xây dựng đã công bố danh mục 112 dự án đủ điều kiện miễn giấy phép xây dựng theo quy định.

Sở Xây dựng TP.HCM cũng tham mưu UBND TP.HCM có văn bản báo cáo và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng cho phép TP.HCM thực hiện thí điểm miễn giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới bảy tầng thuộc khu vực có quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc thiết kế đô thị đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt phù hợp quy định.

Mở rộng đối tượng được miễn giấy phép xây dựng tại khu vực có thiết kế đô thị được duyệt, với các nội dung chỉ tiêu quy hoạch, kiến trúc đảm bảo tương ứng yêu cầu của quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.