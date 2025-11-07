Theo đó, ông Bùi Xuân Cường thống nhất phương án tăng cường lực lượng công chức từ Phòng Kiểm tra chuyên ngành xây dựng thuộc Sở Xây dựng về các địa phương.

Việc tăng cường lực lượng theo hình thức biệt phái để thực hiện nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng và đô thị trên địa bàn các xã, phường, đặc khu trên địa bàn TP.HCM theo đúng chủ trương của Ban Thường vụ Thành ủy .

Đồng thời giao Giám đốc Sở Xây dựng chủ động phối hợp với Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu xác định đúng, đầy đủ nhu cầu thực tiễn của địa phương nhằm đảm bảo nguồn lực và nhân sự để UBND cấp xã thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng và đô thị trên địa bàn.

TP.HCM biệt phái cán bộ về xã, phường để quản trật tự xây dựng ẢNH: ĐÌNH SƠN

Đối với UBND các xã, phường, đặc khu không có nhu cầu tiếp nhận công chức biệt phái từ Sở Xây dựng thì Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu chủ động bố trí nhân sự thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng và đô thị trên địa bàn.

Địa phương phải chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và UBND TP.HCM về tình hình quản lý trật tự xây dựng và đô thị trên địa bàn theo chức năng nhiệm vụ được giao.

Sở Xây dựng tăng cường vai trò kiểm tra, giám sát, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho UBND cấp xã trong công tác quản lý xây dựng, trật tự xây dựng trên địa bàn TP.HCM.

Ngoài ra, phải chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tư pháp hướng dẫn UBND các xã, phường, đặc khu thực hiện công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính đối với các công trình xây dựng trên đất không đúng mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai.