TP.HCM yêu cầu UBND cấp xã thu thập giá đất để xây dựng bảng giá đất

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, việc xây dựng bảng giá đất lần đầu trên địa bàn TP.HCM áp dụng từ ngày 1.1.2026 được thực hiện theo trình tự thủ tục rút gọn.

Hiện sở đang đề nghị các xã, phường, đặc khu, Thuế TP.HCM và các thuế cơ sở, Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM và các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cùng các cơ quan liên quan khẩn trương cung cấp dữ liệu giá đất các tuyến đường, tuyến đường dự kiến và các dự án tái định cư để tổng hợp, tính toán, cân chỉnh. Từ đó có đề xuất bảng giá đất mới.

Sau khi có dữ liệu giá, sở sẽ gửi dự thảo bảng giá đất lần đầu cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM và đăng tải lên cổng thông tin TP.HCM để lấy ý kiến rộng rãi cơ quan, tổ chức và người dân thành phố.

TP.HCM yêu cầu UBND cấp xã khẩn trương thu thập giá đất để xây dựng bảng giá đất ẢNH: ĐÌNN SƠN

Sở sẽ tổng hợp gửi Hội đồng thẩm định bảng giá đất ý kiến thẩm định, gửi Sở Tư pháp thẩm định văn bản quy phạm pháp luật. Sau đó tổng hợp, báo cáo UBND TP.HCM kèm dự thảo bảng giá đất để UBND TP.HCM trình HĐND TP.HCM xem xét và phê duyệt.

Các bước còn lại cũng cần nhanh chóng triển khai để kịp tiến độ thực hiện xây dựng và báo cáo UBND TP.HCM trình HĐND TP.HCM quyết định bảng giá đất lần đầu áp dụng từ ngày 1.1.2026.

Trước đó, UBND TP.HCM cũng đã có công văn chỉ đạo các sở, ngành liên quan cùng 168 phường, xã, đặc khu chuẩn bị cơ sở dữ liệu về giá đất, các giao dịch thành của các tuyến đường, đoạn đường theo vị trí, khu vực và các điểm giáp ranh.

Từ đó tiến hành rà soát, cân đối dữ liệu về giá đất gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM để triển khai thực hiện công tác xây dựng bảng giá đất lần đầu nhằm đảm bảo tiến độ theo quy định.

Liên quan đến việc này, ngày 9.9, UBND TP.HCM đã ban hành quyết định phê duyệt dự án xây dựng bảng giá đất lần đầu trên địa bàn TP.HCM áp dụng từ ngày 1.1.2026.

Dự án sẽ điều tra, khảo sát, thu thập thông tin phục vụ việc xây dựng bảng giá đất theo khu vực, vị trí; xây dựng bảng giá đất đến từng thửa đất trên cơ sở vùng giá trị, thửa đất chuẩn.

Ngoài ra xác định loại đất, khu vực, vị trí đất tại từng xã, phường, thị trấn đối với khu vực xây dựng bảng giá đất theo khu vực, vị trí. Xác định loại đất, tổng số thửa đất, số thửa đất của mỗi loại đất đối với khu vực xây dựng bảng giá đất đến từng thửa đất trên cơ sở vùng giá trị, thửa đất chuẩn...

Cấp xã sẽ là đơn vị thực hiện điều tra, khảo sát, thu thập thông tin về giá đất thị trường bằng ba phiếu điều tra trên mỗi tuyến đường tại mỗi vị trí đất.