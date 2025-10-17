TP.HCM 'biệt phái' 500 công chức đi quản lý trật tự xây dựng

Sở Xây dựng cho biết sẽ biệt phái khoảng 500 công chức được đào tạo, có chuyên môn trong lĩnh vực quản lý nhà nước về trật tự xây dựng về các địa phương để phối hợp với các địa phương thực hiện hiệu quả công tác quản lý trật tự xây dựng.

Sở Xây dựng đưa ra hai phương án:

Phương án 1: Biệt phái toàn bộ công chức các đội kiểm tra chuyên ngành phụ trách khu vực (19 đội) trong thời gian 24 tháng.

Phương án này có ưu điểm là tăng cường được các nhân sự có trình độ chuyên môn để đảm đương vị trí công tác tại địa phương.

Nhược điểm là cán bộ công chức phải đảm nhiệm công tác không đúng chuyên môn nếu như địa phương đó không có nhu cầu nhận người.

Sở Xây dựng TP.HCM đề xuất 2 phương án "biệt phái" 500 công chức đi quản lý trật tự xây dựng ở các phường, xã, đặc khu ẢNH: ĐÌNH SƠN

Phương án 2: Biệt phái công chức theo nhu cầu của UBND phường, xã, đặc khu. Phương án này có ưu điểm là cán bộ, công chức được biệt phái sẽ giúp các địa phương xử lý các vấn đề khó khăn đang gặp phải trong bối cảnh thiếu hụt nhân lực.

Nhược điểm là việc bố trí nhân sự sẽ không đồng đều giữa các địa phương.

Quá trình đảm nhiệm nhiệm vụ biệt phái, chất lượng, kết quả công tác của công chức sẽ do lãnh đạo địa phương đánh giá. Đây cũng là cơ sở để Sở Xây dựng tham khảo để đánh giá chất lượng công tác của công chức được cử đi biệt phái.

Tại cuộc họp, đại diện nhiều địa phương cũng đồng tình với đề xuất của Sở Xây dựng đưa ra song cũng nêu những băn khoăn khi hiện công chức tại các địa phương phải đảm nhận rất nhiều đầu việc. Nếu công chức biệt phái chỉ đảm nhiệm công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng có thể dễ dẫn đến tâm lý so bì trong đội ngũ cán bộ, công chức tại cơ sở.

Đại diện Sở Xây dựng cho biết, các ý kiến của các địa phương tại cuộc họp sẽ được tổng hợp, trình UBND TP.HCM ban hành quyết định theo phương án phù hợp, hiệu quả nhất đối với vấn đề này.

Trước đó, Thanh tra xây dựng được đổi tên thành Phòng Kiểm tra chuyên ngành thuộc Sở Xây dựng TP.HCM chuyển chức năng từ nhiệm vụ thanh tra, thành kiểm tra. Phòng được tổ chức thành 30 đội nghiệp vụ gồm 1 đội tham mưu - tổng hợp; 1 đội tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; 1 đội kiểm tra hành chính; 5 đội kiểm tra cơ động; 21 đội kiểm tra chuyên ngành.

Tổng biên chế còn lại của Phòng Kiểm tra chuyên ngành là 909 biên chế công chức và 45 hợp đồng lao động theo Nghị định số 111/2022. Trong đó, Thanh tra Sở Xây dựng TP.HCM (trước hợp nhất) hiện có 785 biên chế công chức, 29 hợp đồng lao động. Tiếp nhận 102 biên chế công chức, 2 hợp đồng lao động của Đội Thanh tra xây dựng TP.Thủ Đức. Tiếp nhận 21 biên chế và 14 hợp đồng lao động của Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Bình Dương cũ.



