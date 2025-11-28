TP.HCM giải thể Thanh tra Sở Xây dựng

Theo đó, Sở Xây dựng TP.HCM phải sắp xếp, bố trí nhân sự của Thanh tra Sở Xây dựng đảm bảo phù hợp vị trí việc làm theo quy định. Đồng thời tiếp nhận trụ sở làm việc, tài sản, trang thiết bị, phương tiện làm việc của Thanh tra Sở Xây dựng để tiếp tục sử dụng, phục vụ công tác quản lý nhà nước theo quy định.

Sở Xây dựng phải sắp xếp, bố trí nhân sự của Thanh tra Sở gồm công chức lãnh đạo, quản lý; công chức chuyên môn, nghiệp vụ đảm bảo phù hợp vị trí việc làm theo quy định. Phối hợp với Công an TP.HCM tiến hành thủ tục thu hồi con dấu theo quy định đối với Thanh tra Sở Xây dựng.

Thanh tra Sở Xây dựng có nhiệm vụ thực hiện bàn giao con dấu, nhân sự, tài sản, trang thiết bị làm việc và các vấn đề khác có liên quan theo đúng quy định.

ẢNH: ĐS

Thanh tra TP.HCM, phối hợp hướng dẫn thực hiện các nội dung công việc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, hồ sơ, tài liệu của Thanh tra Sở Xây dựng.

Sở Nội vụ sẽ là đơn vị hướng dẫn Sở Xây dựng thực hiện các thủ tục liên quan phương án sắp xếp nhân sự của Thanh tra Sở Xây dựng khi giải thể để chuyển chức năng, nhiệm vụ, nhân sự về Phòng Kiểm tra chuyên ngành hoặc các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở.

Đồng thời xác định vị trí việc làm và biên chế của Sở sau khi sắp xếp phù hợp với thực tiễn và phát huy hiệu quả mô hình tổ chức trong giai đoạn tới.

Trước đó, ngày 1.7, lực lượng thanh tra xây dựng của TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương đã được hợp nhất, tổ chức lại thành phòng Kiểm tra chuyên ngành. Trong đó có hơn 900 nhân sự, 30 đội công tác.

Hồi tháng 10.2025, Sở Xây dựng đã biệt phái khoảng 500 công chức được đào tạo, có chuyên môn trong lĩnh vực quản lý nhà nước về trật tự xây dựng về các địa phương để phối hợp với các địa phương thực hiện hiệu quả công tác quản lý trật tự xây dựng.