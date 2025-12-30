'Sách Tết Bính Ngọ 2026' với đủ văn, thơ, nhạc, họa

Mùa xuân qua sách tết được hiện rất rõ trong những tác phẩm đặc sắc của nhiều cây bút tên tuổi: "... Rồi lại xuân của Nguyễn Tường Bách, Ấm cúng bữa cơm gia đình Việt (Nguyễn Thị Minh Thái), hay tìm về "những ngày xưa cũ" qua Ba người khăn đóng áo dài trong kháng chiến của nhà văn Xuân Phượng…

Người yêu văn chương có dịp đắm đuối cùng mùa xuân qua những bài viết: Thầm thì hoa nở (Ma Văn Kháng), Quay lại những ngày xưa (Nguyễn Thị Thu Huệ), Người sưu tầm danh thiếp (Hồ Anh Thái)…, cùng cây bút trẻ Võ Đăng Khoa trổ tài điệu nghệ với con chữ trong Ba tháng nữa là lại lập xuân.

Bìa sách ẢNH: ĐÔNG A

Minh họa của Kim Duẩn cho tác phẩm Một cái “tết tạm” trong ký ức của Nguyễn Ngọc Tiến ẢNH: ĐÔNG A

Minh họa của Đào Hải Phong cho tác phẩm Ngôi nhà bên hồ Thiền Quang của Phan Cung Việt ẢNH: ĐÔNG A

Sách tết không thể thiếu những bài thơ trong trẻo "thả hồn" với mùa xuân của các thi sĩ Cao Xuân Sơn, Quỳnh Hoa, Phạm Thị Ngọc Liên…, cùng nhiều cây bút "chuyên trị" thơ thiếu nhi: Phạm Anh Xuân, Dương Huy, Hồ Huy Sơn, Trương Quang Thứ.

Phần ca khúc hay xuất hiện trong sách gồm những sáng tác mang hơi thở mùa xuân: Dịu dàng sắc xuân (Nguyễn Nam), Đi về nhà (Hứa Kim Tuyền và Xuân Ty), Lời tỏ tình của mùa xuân (Thanh Tùng) kèm theo các bài bình nhạc của Nguyễn Thị Minh Châu…

Sách cũng giới thiệu chân dung họa sĩ tuổi Ngọ Nguyễn Thanh Bình qua bài viết của Nguyễn Lệ Chi. Bên cạnh đó là các minh họa tạo nên một "mùa xuân bằng hình" của nhiều "cây cọ": Đặng Xuân Hòa, Hoàng Phượng Vỹ, Đào Hải Phong, Lê Trí Dũng, Ngô Xuân Khôi, Phạm Công Tâm, Tạ Huy Long, Kim Duẩn, Đặng Hồng Quân, Tất Sỹ, Quyên Thái.