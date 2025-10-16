Sở NN-MT Cần Thơ thông tin vụ 'thịt nhiễm dịch tả heo châu Phi bán tại chợ'

Ngày 16.10, UBND TP.Cần Thơ tổ chức họp báo định kỳ quý 3/2025. Tại cuộc họp, ông Ngô Thái Chân, Giám đốc Sở NN-MT TP.Cần Thơ, thông tin về vụ phát hiện hàng trăm ký thịt nhiễm dịch tả heo châu Phi được đóng dấu kiểm dịch và bày bán trên sạp tại chợ Vĩnh Viễn (xã Vĩnh Viễn, TP.Cần Thơ).

Ông Ngô Thái Chân, Giám đốc Sở NN-MT TP.Cần Thơ, thông tin về vụ hàng trăm ký thịt nhiễm dịch tả heo châu Phi bán tại chợ Vĩnh Viễn ẢNH: THANH DUY

Ông Chân cho biết, theo kết quả xác minh đến thời điểm hiện tại, heo được giết mổ là heo nái, có trọng lượng 120 kg, của một hộ dân ở ấp 7, xã Lương Tâm, TP.Cần Thơ. Do heo quá lớn nên bị sạt xương mông không đi nổi, vì vậy người nuôi đã mang đi giết mổ.

Ông Chân khẳng định, nhân viên thú y đã có kiểm soát trước khi giết mổ. Và sau khi giết mổ, thú y cũng có kiểm tra lại thân, cũng như ngũ tạng con heo này, song cũng không phát hiện bệnh. Vì vậy đã tiến hành đóng dấu và cho lưu hành buôn bán theo quy định.

"Tuy nhiên, sau khi đưa ra sạp, khi lấy mẫu thì con heo này lại... bị bệnh. Chi cục thú y đang phối hợp cơ quan chức năng và chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với cơ sở này để có những thông tin tiếp theo", ông Chân nói.

Thịt heo được đóng dấu kiểm dịch đang chuẩn bị vận chuyển ra chợ Vĩnh Viễn bán thì bị phát hiện nhiễm dịch tả heo châu Phi, với tổng trọng lượng 120 kg ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Như Thanh Niên đã thông tin, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Cần Thơ vừa phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra cơ sở giết mổ gia súc Đặng Phú Tỷ (ở xã Vĩnh Viễn, TP.Cần Thơ). Tại đây, đoàn kiểm tra phát hiện 1 con heo đã được giết mổ, tổng trọng lượng 120 kg, có đóng dấu kiểm dịch, chuẩn bị vận chuyển ra chợ Vĩnh Viễn để bán.

Kiểm tra nhanh mẫu thịt heo đã giết mổ cho kết quả dương tính với dịch tả heo châu Phi. Đoàn kiểm tra xác định heo của bà T.H.C, người đang bán thịt heo tại chợ Vĩnh Viễn; đồng thời lấy mẫu giám định tại sạp thịt heo của bà C. ở chợ Vĩnh Viễn.

Đoàn kiểm tra đã thu mẫu, thực hiện giám định đối với số thịt heo nóng, thịt heo ướp lạnh của 2 sạp thịt tại chợ Vĩnh Viễn. Kết quả, có 10/12 mẫu dương tính với dịch tả heo châu Phi. Sau đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Cần Thơ đã phối hợp cơ quan chức năng tiêu hủy hơn 840 kg thịt heo nhiễm bệnh theo quy định.