Thời sự

Đồng Nai: Phát hiện 89 con heo dương tính với chất tạo nạc đang chờ giết mổ

Lê Lâm
Lê Lâm
08/10/2025 11:04 GMT+7

89 con heo tại một cơ sở giết mổ được phát hiện dương tính với chất tạo nạc, đây là chất cấm trong chăn nuôi.

Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản tỉnh Đồng Nai và Công an phường Trảng Dài (Đồng Nai) tiến hành xử lý cơ sở giết mổ có 89 con heo dương tính với chất salbutamol, đây là chất tạo nạc bị cấm trong chăn nuôi.

Đồng Nai: Phát hiện 89 con heo dương tính với chất tạo nạc đang chờ giết mổ - Ảnh 1.

89 con heo tại cơ sở giết mổ đều dương tính với chất tạo nạc

ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Trước đó, vào sáng 7.10, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản tỉnh Đồng Nai và Công an phường Trảng Dài tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở giết mổ do ông N.H.P (40 tuổi, ở phường Trảng Dài) làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở của ông P. đang nuôi nhốt 89 con heo và 22 con bò. Qua test nhanh, phát hiện toàn bộ số heo đang nuôi nhốt dương tính với chất salbutamol, đây là chất cấm trong chăn nuôi (quy định tại điều 1, Thông tư 57 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm các chất cấm thuộc nhóm Beta-agonist trong chăn nuôi).


Chủ một cơ sở sản xuất giá đỗ ở Hà Tĩnh đã mua chất cấm là "nước kẹo" về pha chế để kích thích giá đỗ tăng trưởng nhanh, sau đó bán ra thị trường với số lượng lớn.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
