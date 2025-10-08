Đồng Nai: Phát hiện 89 con heo dương tính với chất tạo nạc đang chờ giết mổ

Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản tỉnh Đồng Nai và Công an phường Trảng Dài (Đồng Nai) tiến hành xử lý cơ sở giết mổ có 89 con heo dương tính với chất salbutamol, đây là chất tạo nạc bị cấm trong chăn nuôi.

89 con heo tại cơ sở giết mổ đều dương tính với chất tạo nạc ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Trước đó, vào sáng 7.10, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản tỉnh Đồng Nai và Công an phường Trảng Dài tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở giết mổ do ông N.H.P (40 tuổi, ở phường Trảng Dài) làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở của ông P. đang nuôi nhốt 89 con heo và 22 con bò. Qua test nhanh, phát hiện toàn bộ số heo đang nuôi nhốt dương tính với chất salbutamol, đây là chất cấm trong chăn nuôi (quy định tại điều 1, Thông tư 57 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm các chất cấm thuộc nhóm Beta-agonist trong chăn nuôi).



