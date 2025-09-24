Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Phát hiện cơ sở dùng chất cấm sản xuất giá đỗ với số lượng lớn

Phạm Đức
Phạm Đức
24/09/2025 19:20 GMT+7

Chủ một cơ sở sản xuất giá đỗ ở Hà Tĩnh đã mua chất cấm là "nước kẹo" về pha chế để kích thích giá đỗ tăng trưởng nhanh, sau đó bán ra thị trường với số lượng lớn.

Ngày 24.9, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này và Chi cục phát triển nông thôn và quản lý chất lượng (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh) vừa phát hiện một cơ sở sản xuất trên địa bàn sử dụng chất cấm để làm giá đỗ với số lượng lớn.

Phát hiện cơ sở dùng chất cấm sản xuất giá đỗ với số lượng lớn - Ảnh 1.

Công an tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra cơ sở sản xuất giá đỗ của bà Tuyết

ẢNH: CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Trước đó, vào sáng 21.9, lực lượng của Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với ngành chức năng liên quan đã kiểm tra cơ sở sản xuất giá đỗ của bà Quách Thị Trần Tuyết (tại tổ dân phố Tiền Giang, P.Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh), phát hiện chủ cơ sở này có hành vi sử dụng chất cấm là "nước kẹo" để sản xuất giá đỗ.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại cơ sở của bà Tuyết có 472 kg giá đỗ chuẩn bị xuất bán ra thị trường.

Qua điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định bà Tuyết đã mua chất cấm (tên hóa học là 6-benzy laminopurine, viết tắt là 6-BAP) thông qua hội nhóm trên mạng xã hội và được hướng dẫn cách pha chế để kích thích giá đỗ tăng trưởng nhanh, trắng, không có rễ, mập mạp, giữ được lâu không hư hỏng.

Phát hiện cơ sở dùng chất cấm sản xuất giá đỗ với số lượng lớn - Ảnh 2.

Công an xác định bà Tuyết sử dụng chất cấm để sản xuất giá đỗ

ẢNH: CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Mỗi lần sản xuất giá đỗ, bà Tuyết dùng "nước kẹo" pha với nước sạch rồi tưới lên giá đỗ từ 3 - 5 ngày thì xuất bán ra thị trường.

Số giá đỗ nói trên được bà Tuyết bán chủ yếu cho thương lái ở các chợ và các quán kinh doanh ăn uống nằm trên địa bàn P.Thành Sen và các địa bàn lân cận. Số lượng giá đỗ mà bà Tuyết đã bán ra thị trường bao nhiêu vẫn chưa được Công an tỉnh Hà Tĩnh công bố.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Hà Tĩnh đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý chủ cơ sở sản xuất giá đỗ sử dụng chất cấm theo quy định.

