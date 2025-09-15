Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Ninh Bình: Khởi tố chủ cơ sở sản xuất giá đỗ bằng chất kích thích

Minh Hải
Minh Hải
15/09/2025 16:11 GMT+7

Bà Trần Thị Hạnh (ngụ xã Ninh Cường, Ninh Bình) đã sử dụng chất kích thích tăng trưởng để sản xuất giá đỗ bán ra thị trường với số lượng lớn.

Ngày 15.9, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Hạnh (40 tuổi, ngụ xã Ninh Cường, Ninh Bình) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Khởi tố chủ cơ sở sản xuất giá đỗ bằng chất kích thích tăng trưởng - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở sản xuất giá đỗ của Trần Thị Hạnh

ẢNH: CÔNG AN NINH BÌNH

Trước đó, lực lượng của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Ninh Bình kiểm tra cơ sở sản xuất giá đỗ của bà Trần Thị Hạnh (ở xã Ninh Cường), phát hiện có gần 1.400 kg giá đỗ đựng trong 239 thùng nhựa có dấu hiệu mất an toàn vệ sinh thực phẩm.

Lực lượng chức năng đã lấy mẫu đưa đi xét nghiệm và cho kết quả mẫu giá đỗ tại cơ sở của bà Hạnh chứa chất 6-Benzylaminopurine. 6-Benzylaminopurine là chất không được phép sử dụng trong chế biến thực phẩm theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Bà Hạnh thừa nhận quá trình sản xuất giá đỗ đã sử dụng chất có tên gọi là "nước kẹo" (chứa chất 6-Benzylaminopurine) để giúp giá đỗ phát triển nhanh, mập, đẹp. 

Được biết, 6-Benzylaminopurine là chất kích thích tăng trưởng tế bào cho cây. Chất này giúp cây sinh trưởng và phát triển, ra nhánh, đâm chồi, tăng cường ra hoa và trái cây to hơn nhờ kích thích phân chia tế bào. Tuy nhiên, tại Việt Nam, 6-Benzylaminopurine không thuộc danh mục được phép sử dụng trong sản xuất thực phẩm và danh mục thuốc bảo vệ thực vật.

Vụ án đang được Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, làm rõ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố 3 người liên quan đến 2 cơ sở sản xuất giá đỗ ngâm ủ hóa chất độc hại, đã bán ra thị trường 348 tấn.

Xem thêm bình luận