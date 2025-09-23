Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

4 bị cáo lãnh án tù trong vụ giá đỗ ngâm chất cấm ở Đắk Lắk

Hữu Tú
Hữu Tú
23/09/2025 14:52 GMT+7

TAND tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt 4 bị cáo trong đường dây sản xuất giá đỗ ngâm chất cấm cùng tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Ngày 23.9, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử các bị cáo trong đường dây sản xuất giá đỗ ngâm chất cấm, vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Văn Thành (43 tuổi, ở TP.HCM) 4 năm tù, Đào Văn Thái (52 tuổi, ở TP.HCM) 3 năm 6 tháng tù, Vũ Duy Tư (34 tuổi, ở Đắk Lắk) 3 năm 6 tháng tù và Nguyễn Văn Hảo (37 tuổi, ở Đắk Lắk) 1 năm tù. 

Ngoài ra, HĐXX phạt bổ sung bị cáo Thành 30 triệu đồng và bị cáo Thái 20 triệu đồng.

4 bị cáo lãnh án tù trong vụ giá đỗ ngâm chất cấm ở Đắk Lắk - Ảnh 1.

Công an tỉnh Đắk Lắk kiểm tra một cơ sở sản xuất giá đỗ ngâm chất cấm trên địa bàn TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk cũ)

ẢNH: CÔNG AN TỈNH ĐẮK LẮK

Những bị cáo kể trên nằm trong đường dây sản xuất giá đỗ ngâm tẩm chất cấm 6-Benylamiopurine (thường gọi là "nước kẹo") bị phát hiện ở Đắk Lắk vào tháng 12.2024.

Dù biết chất 6-Benylamiopurine là hóa chất không được sử dụng trong sản xuất giá đỗ, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng nhưng các bị cáo vẫn sử dụng để sản xuất giá đỗ tại cơ sở của Tư và Hảo (P.Tân Lập, Đắk Lắk - thuộc TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk cũ).

Trong đó, Thành và Thái đã bán hóa chất 6-Benylamiopurine cho Tư sản xuất hơn 7 tấn giá đỗ với trị giá hơn 168 triệu đồng. Thành còn bán hóa chất 6-Benylamiopurine cho Hảo sản xuất hơn 3 tấn giá đỗ, trị giá hơn 70 triệu đồng.

Qua việc bán hóa chất, Thành thu lợi bất chính hơn 6 triệu đồng; Thái thu lợi bất chính hơn 2,5 triệu đồng.

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 24.12.2024, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lâm Văn Đạo (34 tuổi), Vũ Duy Tư (33 tuổi), Nguyễn Văn Quynh (51 tuổi), Nguyễn Văn Hảo (36 tuổi, cùng ở TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk cũ) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế đã kiểm tra đồng loạt 6 cơ sở sản xuất giá đỗ ở TP.Buôn Ma Thuột (cũ) của 4 bị can trên, phát hiện các cơ sở này dùng hoạt chất 6-Benzylaminopurine (không được phép sử dụng) để pha vào nước ngâm ủ làm giá đỗ và đưa ra bán trên thị trường với khối lượng lớn.

