Vụ giá đỗ độc hại ở Đắk Lắk: Bỏ lọt kiểm tra, giám sát 6 cơ sở vi phạm

Ngày 31.12, Sở NN-PTNT Đắk Lắk cho biết đã gửi báo cáo cung cấp thông tin theo yêu cầu của Cục Chất lượng, chế biến và phát triển thị trường (Bộ NN-PTNT) liên quan đến vụ án sản xuất, tiêu thụ giá đỗ độc hại (ngâm chất cấm) quy mô lớn trên địa bàn.

6 cơ sở liên quan giá đỗ độc hại chưa từng được kiểm tra, lấy mẫu giám sát

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 24.12, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lâm Văn Đạo (34 tuổi), Vũ Duy Tư (33 tuổi), Nguyễn Văn Quynh (51 tuổi), Nguyễn Văn Hảo (36 tuổi, cùng ở TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế đã kiểm tra đồng loạt 6 cơ sở sản xuất giá đỗ ở TP.Buôn Ma Thuột của 4 bị can trên, phát hiện các cơ sở này dùng hoạt chất 6-Benzylaminopurine (không được phép sử dụng) để pha vào nước ngâm ủ làm giá đỗ và đưa ra bán trên thị trường với khối lượng lớn.

Công an kiểm tra một cơ sở làm giá đỗ sử dụng chất cấm ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo báo cáo của Sở NN-PTNT Đắk Lắk, trong 6 cơ sở làm giá đỗ trên, có 1 cơ sở của Công ty TNHH Thương mại Lâm Đạo đã được Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản (thuộc Sở NN-PTNT) cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) cho hoạt động "sơ chế, đóng gói, kinh doanh giá đậu xanh" ngày 22.4.2024. 5 cơ sở còn lại là đối tượng cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP.

Trong năm 2024, các cơ quan quản lý đã tiến hành nhiều hoạt động thanh kiểm tra, lấy mẫu giám sát đối với các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh các sản phẩm nông lâm thủy sản. Tuy nhiên, cả 6 cơ sở làm giá đỗ trên chưa được kiểm tra qua các đợt đoàn thanh tra, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất.

Tang vật là giá đỗ độc hại được công an thu giữ khi kiểm tra ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Sở NN-PTNT Đắk Lắk lý giải, đối với cơ sở của Công ty TNHH Thương mại Lâm Đạo là cơ sở xin cấp giấy chứng nhận ATTP lần đầu, để được đánh giá các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị cho hoạt động sơ chế, đóng gói nên không có lấy mẫu sản phẩm để kiểm nghiệm. Do xếp vào loại B nên việc thẩm định lại phải đủ 12 tháng, vì vậy đến nay chưa đến thời hạn đánh giá lại cơ sở này.

6 cơ sở vi phạm vẫn tiếp tục sản xuất giá đỗ

Cũng theo báo cáo của Sở NN-PTNT Đắk Lắk, sau khi có thông tin về quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bắt tạm giam 4 bị can ở 6 cơ sở dùng họat chất "6- Benzylaminopurine" để ngâm ủ giá đỗ, sở đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn (Thanh tra Sở, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản) phối hợp, làm việc tại các cơ sở làm giá đỗ và hệ thống cửa hàng Bách Hóa Xanh.

Tại thời điểm đoàn đến làm việc, 6 cơ sở trên vẫn đang hoạt động bình thường, với sản lượng ít hơn so với những ngày chưa bị cơ quan công an kiểm tra. Có cơ sở hiện bán 1,5 tấn/ngày so với trước khi bị công an kiểm tra là 2 tấn/ngày, hoặc có cơ sở hiện bán 200 - 300 kg/ngày so với trước khi bị công an kiểm tra là 400 - 500 kg/ngày.

Đại diện các cơ sở làm giá đỗ trên thông tin rằng cả 4 chủ cơ sở đều đã bị tạm giam, tuy nhiên cơ quan công an không yêu cầu ngừng hoạt động nên cơ sở vẫn tiếp tục sản xuất và phải ký cam kết không được sử dụng chất cấm.

Cơ sở sản xuất giá đỗ của Lâm Văn Đạo ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Các đơn vị thuộc Sở NN-PTNT Đắk Lắk cũng đã làm việc với hệ thống Bách Hóa Xanh trên địa bàn Đắk Lắk, được Bách Hóa Xanh cho biết nhập sản phẩm giá đỗ của cơ sở Lâm Đạo (Công ty TNHH thương mại Lâm Đạo) từ ngày 2.5.2024 với khối lượng từ 300 - 400 kg/ngày (bình quân khoảng 375 kg/ngày). Sau khi biết thông tin giá đỗ bị nhiễm hóa chất, Bách Hóa Xanh đã ngay lập tức ngưng bán và thu hồi sản phẩm tiêu hủy tại chỗ 343 kg. Hiện hệ thống siêu thị này đã không còn mua giá đỗ của cơ sở Lâm Đạo.

Qua vụ việc trên, Sở NN-PTNT Đắk Lắk đã kiến nghị đến Bộ NN-PTNT, Cục Chất lượng, chế biến và phát triển thị trường 14 vấn đề nhằm tháo gỡ vướng mắc, bất cập; thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng, ATTP ở các địa phương.

Trong đó, kiến nghị ngành Công thương thường xuyên kiểm tra giám sát, lấy mẫu kiểm nghiệm sản phẩm thực phẩm ở các siêu thị, tạp phẩm... để cảnh báo cho người tiêu dùng và xử lý theo quy định đối với những trường hợp kinh doanh sản phẩm thực phẩm không đảm bảo chất lượng và gửi ngành Nông nghiệp để nắm thông tin những cơ sở sản xuất có sản phẩm vi phạm về chất lượng thuộc ngành Nông nghiệp quản lý...