Vụ sản xuất giá đỗ độc hại: Các bị can khai gì tại cơ quan điều tra?

Ngày 29.12, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị tiếp tục lấy lời khai các bị can, mở rộng điều tra vụ án sản xuất giá đỗ ngâm chất độc hại để bán ra thị trường.

Trước đó, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can, gồm: Lâm Văn Đạo (34 tuổi), Vũ Duy Tư (33 tuổi), Nguyễn Văn Quynh (51 tuổi) và Nguyễn Văn Hảo (36 tuổi, cùng trú TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) để điều tra hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Tại cơ quan điều tra, các bị can là chủ các cơ sở sản xuất giá đỗ đều thừa nhận dù biết hoạt chất 6-Benzylaminopurine là chất cấm, gây nguy hại đến sức khỏe người tiêu dùng nhưng vì lợi nhuận, cạnh tranh trên thị trường nên vẫn sử dụng để làm giá đỗ.

Bị can Vũ Duy Tư tại cơ quan điều tra ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo cơ quan điều tra, Vũ Duy Tư khai lúc bắt đầu vào nghề được một người quen chỉ dạy cách làm giá, đồ nghề làm giá và "nước kẹo" (tiếng lóng gọi hoạt chất 6-Benzylaminopurine). Khi người quen này nghỉ làm giá, Tư tự lên mạng tìm hiểu, đặt mua "nước kẹo" ở TP.HCM, mỗi lần mua từ 2 - 5 thùng về dùng dần. Mỗi ngày, Tư sản xuất khoảng 2,2 tấn giá, chủ yếu bỏ sỉ ở chợ đầu mối Tân Hòa để các xe chở đi các nơi tiêu thụ. "Tôi biết hành vi của mình là sai trái, ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng, mong sự khoan hồng của pháp luật", Tư khai nhận.

Bị can Lâm Văn Đạo khai nhận hành vi sản xuất giá đỗ sử dụng chất cấm ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Còn Lâm Văn Đạo khai lúc làm giá ở quy mô nhỏ thì chưa sử dụng chất cấm, khi thị trường có nhu cầu làm giá đẹp và nhiều thì mua "nước kẹo" về làm vì đây là thuốc diệt rễ để cây giá ít ra rễ nhưng lại cho thân mập, nhìn đẹp mắt. Đầu năm 2020, Đạo bắt đầu mua "nước kẹo" của một người tại TP.HCM về sử dụng làm giá đỗ.

Đạo cũng khai nhận cơ sở sản xuất giá đỗ của mình bán hàng cho Bách Hóa Xanh trên địa bàn TP.Buôn Ma Thuột từ tháng 5.2024. Để giá đỗ vào được siêu thị này, Đạo cho in bao bì, nhãn mác, hạn sử dụng trên từng gói sản phẩm…

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 24.12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lâm Văn Đạo, Vũ Duy Tư, Nguyễn Văn Quynh và Nguyễn Văn Hảo để điều tra, làm rõ về hành vi vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk kiểm tra 6 cơ sở sản xuất giá đỗ của 4 bị can trên, phát hiện, thu giữ 20.357 kg giá đỗ tại các cơ sở này đã ngâm hoạt chất 6-Benzylaminopurine, cùng 37 can nhựa chứa 135 lít hoạt chất trên. Bước đầu, các bị can khai nhận đã bán ra thị trường khoảng 2.900 tấn giá đỗ có ngâm hoạt chất 6-Benzylaminopurine.

Theo cơ quan chức năng, hoạt chất 6-Benzylaminopurine không thuộc danh mục được phép sử dụng trong sản xuất thực phẩm và danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam. Đây là chất kích thích tăng trưởng tế bào, nếu đưa vào cơ thể sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người. Người có thai khi hít hoặc tiếp xúc qua da lâu dài có thể làm thai nhẹ cân, não úng thủy và mắc dị tật bẩm sinh; nếu ăn lượng lớn có thể gây tử vong.