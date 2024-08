Nông dân hưởng lợi nhờ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả

Thay đổi tích cực hướng đến canh tác bền vững

Với nỗ lực tuyên truyền của cơ quan chức năng và các doanh nghiệp trong ngành thông qua báo chí, mạng xã hội và các buổi tập huấn tại địa phương, nhiều nông dân đã có sự thay đổi lớn trong sử dụng thuốc BVTV. Không chỉ biết cách sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả hơn, bà con còn áp dụng các phương pháp canh tác thân thiện với môi trường, giúp bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng, nâng cao chất lượng nông sản, qua đó hướng đến canh tác bền vững.

Nông dân hiện có nhiều cơ hội để tiếp cận thông tin và kỹ thuật canh tác mới

Anh Trần Ngọc Nghĩa (ấp Trường Thắng, huyện Châu Thành A), khi tham gia buổi tập huấn sử dụng thuốc BVTV do Syngenta tổ chức tại Hậu Giang, cho biết: "Trước đây, tôi chủ yếu phun xịt thuốc dựa trên kinh nghiệm cá nhân và không tuân theo quy tắc nào. Nên có khi cùng một thời điểm, cùng một loại thuốc nhưng kết quả sau phun xịt lại khác nhau mà không hiểu tại sao". Nhờ được hướng dẫn "nguyên tắc 4 đúng", "5 quy tắc vàng", anh Nghĩa biết cách lựa chọn thuốc nào dịch nấy để tối ưu hiệu quả của thuốc cũng như nắm được các quy tắc an toàn khi tiếp xúc. "Qua buổi tập huấn, tôi biết áp dụng các biện pháp bảo hộ như sử dụng/đeo găng tay, khẩu trang, kính phun thuốc nhằm hạn chế tiếp xúc với thuốc. Tôi cũng biết cách phun thuốc đúng thời điểm, đúng dịch hại nên tiết kiệm được đáng kể chi phí và công lao động so với trước đây".

Dùng đúng thuốc đúng bệnh, vườn sầu riêng của ông Hoàng hàng năm đều đạt năng suất 18 tấn/ha

Cũng vậy với ông Võ Văn Hoàng (65 tuổi, Tiền Giang), nhờ được tập huấn, ông biết cách lựa chọn thuốc phù hợp và cẩn thận hơn trong vận chuyển, lưu trữ và thu gom vỏ bao gói đã qua sử dụng. Ông chia sẻ: "Trước đây, khi thấy cây trồng có dấu hiệu dịch hại, tôi thường nhờ đại lý giới thiệu sản phẩm để dùng và cũng pha theo cảm tính. Sau khi được các chuyên gia Syngenta hướng dẫn, giờ tôi đã có thể tự chọn thuốc, chọn thời điểm cũng như biết được thứ tự pha các loại thuốc phun xịt như thế nào". Nhờ được chăm sóc đúng thuốc đúng kỹ thuật, vườn sầu riêng của ông luôn đạt năng suất từ 18 tấn/ha.

Động lực từ doanh nghiệp có trách nhiệm

Không riêng anh Nghĩa hay ông Hoàng, nhiều nông dân cũng có cơ hội tham gia tập huấn của Syngenta, từ đó có sự thay đổi trong nhận thức và hành động khi sử dụng thuốc BVTV. Thay đổi này không chỉ giúp nông dân bảo vệ sức khỏe bản thân, giảm thiểu tác động đến môi trường mà còn tiết kiệm chi phí và gia tăng hiệu quả kinh tế nhờ nông sản đạt tiêu chuẩn chất lượng, đáp ứng quy định về dư lượng thuốc BVTV khi xuất khẩu đến các thị trường khó tính.

Để có sự thay đổi này, hàng năm, Syngenta tổ chức hàng ngàn hoạt động tập huấn cho hàng trăm ngàn bà con nông dân. Trong đó, tính riêng 6 tháng đầu năm 2024, chuỗi chương trình tập huấn của Syngenta đã tiếp cận gần 500.000 nông dân và đại lý trên toàn quốc.

Hằng năm, Syngenta tổ chức hàng ngàn buổi tập huấn với nhiều hình thức khác nhau

Tổ chức trên diện rộng, các hoạt động tập huấn của Syngenta được đầu tư vào chiều sâu với hình thức sáng tạo, đa dạng, giúp nông dân dễ tiếp thu và có thể áp dụng ngay. "Buổi tập huấn được diễn ra ngay tại vườn nên tôi có thể hình dung được các thao tác do chuyên gia hướng dẫn, nhận biết được các đặc điểm của bệnh hại, dịch hại, từ đó biết được cách thức chăm sóc phù hợp", ông Hoàng chia sẻ về một buổi tập huấn vừa được tham gia.

Còn với anh Nghĩa, tham gia tập huấn tại trạm BVTV tại huyện Châu Thành A, anh được hướng dẫn thông qua các video và hình ảnh trực quan, sinh động, nên rất dễ nhớ. Kết hợp cùng thảo luận nhóm và đố vui có thưởng, anh Nghĩa có thể nhớ hết các nội dung vừa được tập huấn. Đặc biệt, anh còn được tặng bộ trang phục bảo hộ, để sử dụng và hình thành thói quen bảo vệ khi tiếp xúc với thuốc BVTV.

Tập huấn chuyên sâu và toàn diện trong mô hình sản xuất khoai tây bền vững

Không chỉ có các buổi tập huấn chuyên sâu hay tập huấn nhanh tại sự kiện thương mại, Syngenta còn tổ chức tập huấn toàn diện trong các dự án liên kết sản xuất khoai tây và cà phê cảnh quan bền vững. Thông qua việc được hướng dẫn từ khâu chăm sóc đất, chọn giống, quản lý dịch hại, phân bón, đến kỹ thuật canh tác, tưới tiêu..., nông dân tham gia mô hình không chỉ cải thiện năng suất cây trồng, mà còn thực hành nông nghiệp tái sinh, để qua đó có thể gắn bó lâu dài với ruộng đồng.

Nắm bắt thói quen sử dụng internet và giải trí trên mạng xã hội của nông dân, các hoạt động tuyên truyền trên nền tảng này cũng được Syngenta triển khai mạnh mẽ thông qua hình ảnh, video sinh động hoặc lấy từ câu chuyện thực tế, để nông dân cảm thấy gần gũi, dễ hiểu dễ nhớ. Những nỗ lực này không chỉ giúp nông dân bắt kịp xu hướng canh tác bền vững, nhận được lợi ích tối đa từ ruộng vườn, mà còn thể hiện cam kết của Syngenta trong việc thúc đẩy nền nông nghiệp bền vững tại Việt Nam.