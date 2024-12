Sở An toàn thực phẩm TP.HCM sẽ kiểm tra các mặt hàng Tết Nguyên đán như thế nào?

Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đã ban hành kế hoạch triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố từ ngày 20.12.2024 đến hết ngày 25.3.2025.



Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM tập trung vào ba yếu tố then chốt là bảo đảm an toàn thực phẩm trong toàn bộ chuỗi cung ứng, từ sản xuất, chế biến, kinh doanh đến tận bàn ăn; tăng cường kiểm soát, ngăn chặn sự lưu hành của thực phẩm giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc; chủ động phòng ngừa các vụ ngộ độc thực phẩm bằng cách nâng cao nhận thức cộng đồng, kiểm tra, giám sát chặt chẽ và xử lý nghiêm các vi phạm.