Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 15.1.2026

Thanh Niên
Thanh Niên
15/01/2026 05:00 GMT+7

Tin tức Quản thực phẩm tết thế nào?; Mướt mồ hôi với các tờ khai thuế; Tìm đâu dưỡng lão giá rẻ?... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 15.1.2026.

Quản thực phẩm tết thế nào? 

Quản lý an toàn thực phẩm tết: Giải pháp cho sức khỏe người tiêu dùng - Ảnh 1.

Vấn đề an toàn thực phẩm là mối quan tâm hàng đầu của người dân khi mua sắm tiêu dùng, đặc biệt vào các dịp lễ tết. Trong ảnh: Mua hàng tết tại siêu thị Emart Phan Huy Ích (P.Gò Vấp, TP.HCM) ngày 14.1.2026

Ảnh: Ngọc Dương

Nhu cầu tiêu thụ thực phẩm mùa lễ tết cuối năm tăng cao cũng là lúc nhiều hoạt động gian dối, trá hình luồn lách để kinh doanh. Làm sao để quản lý được an toàn thực phẩm cho người dân là câu hỏi cấp bách và nhức nhối cho các cơ quan chức năng.

Mướt mồ hôi với các tờ khai thuế

Quản lý an toàn thực phẩm tết: Giải pháp cho sức khỏe người tiêu dùng - Ảnh 2.

Hồ sơ quá khó, người dân phải thuê dịch vụ viết hồ sơ

Trong khi Chính phủ đã có quy định về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu thì các thủ tục nhà đất vẫn phải kê khai rất nhiều tờ khai, thủ tục thủ công.

Tìm đâu dưỡng lão giá rẻ?

Quản lý an toàn thực phẩm tết: Giải pháp cho sức khỏe người tiêu dùng - Ảnh 3.

Các cụ sinh hoạt tại TTDL Diên Hồng

ẢNH: TTDLDH

Mức phí chăm sóc cơ bản tại nhiều viện dưỡng lão hiện nay từ 12 đến 16 triệu đồng/tháng. Những cụ có thu nhập thấp sẽ tìm nơi đâu có dưỡng lão giá rẻ?.

