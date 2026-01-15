Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Siêu đô thị lấn biển Đà Nẵng: Xây dựng cơ chế đặc thù cho đảo nhân tạo

Mạnh Cường
Mạnh Cường
15/01/2026 20:11 GMT+7

Bộ Tài chính vừa đề nghị UBND TP.Đà Nẵng khẩn trương phối hợp xây dựng dự thảo nghị định về cơ chế, chính sách đặc thù cho dự án khu đô thị lấn biển, với quy mô 1.500 ha.

Chiều 15.1, UBND TP.Đà Nẵng cho biết, đã nhận được công văn của Bộ Tài chính về việc phối hợp xây dựng dự thảo nghị định quy định cơ chế, chính sách đặc thù đối với dự án khu đô thị lấn biển.

Theo văn bản, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Tài chính chủ trì tham mưu, trình Chính phủ ban hành nghị định nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai dự án.

Siêu đô thị lấn biển Đà Nẵng: Xây dựng cơ chế đặc thù cho đảo nhân tạo- Ảnh 1.

Khu vực vịnh Đà Nẵng dự kiến triển khai khu đô thị lấn biển

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Nghị định dự kiến sẽ quy định chi tiết hàng loạt cơ chế đặc thù liên quan đến quy hoạch, đầu tư, tài chính, thuế, đất đai, tài nguyên, môi trường, xuất khẩu, nhập khẩu cũng như thủ tục hành chính đối với dự án xây dựng khu đô thị lấn biển.

Để kịp thời trình Chính phủ trong tháng 2 theo trình tự, thủ tục rút gọn, Bộ Tài chính đề nghị UBND TP.Đà Nẵng phối hợp xây dựng hồ sơ dự thảo theo đúng quy định tại Điều 50, 51 luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; đồng thời tuân thủ các quy định về hoạt động lấn biển tại Điều 190 luật Đất đai.

Hồ sơ dự thảo cần được gửi về Bộ Tài chính trước ngày 31.1.

Hiện nay, TP.Đà Nẵng đang nghiên cứu triển khai đề án hình thành một đô thị mới đa chức năng trên cơ sở lấn biển.

Theo định hướng, khu đô thị này sẽ bao gồm khu thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế, không gian đổi mới sáng tạo cùng các dịch vụ chất lượng cao như du lịch nghỉ dưỡng, mua sắm, vui chơi giải trí và các hoạt động văn hóa - thể thao.

Dự án có quy mô khoảng 1.500 ha, dự kiến xây dựng các đảo nhân tạo bằng công nghệ lấn biển tiên tiến, qua đó tạo thêm khoảng 48 km đường bờ biển mới.

Mục tiêu tổng thể là hình thành một "công viên biển đô thị", vừa mở rộng không gian phát triển đô thị và kinh tế, vừa bảo đảm yêu cầu bảo vệ môi trường, hài hòa với cảnh quan và hệ sinh thái tự nhiên của vịnh Đà Nẵng.

Để phục vụ công tác nghiên cứu và chuẩn bị đầu tư, UBND TP.Đà Nẵng đã thành lập Tổ công tác nghiên cứu ý tưởng lấn biển, có nhiệm vụ đánh giá, tổng hợp các phương án và đề xuất giải pháp phù hợp, bảo đảm định hướng phát triển bền vững của thành phố trong dài hạn.

Tổng trữ lượng 10 mỏ cát nhiễm mặn trên vùng biển Cần Giờ đã cấp giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản hơn 27 triệu m3, tương đương khoảng 20% nhu cầu dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ.

