Cận cảnh khu đô thị gần 4.500 tỉ đồng ở Đà Nẵng dính hàng loạt vi phạm

Dự án Khu đô thị sinh thái Quan Nam - Thủy Tú (sau điều chỉnh tên thành Khu đô thị sinh thái Golden Hills City), được UBND TP.Đà Nẵng phê duyệt ngày 7.11.2008 với tổng diện tích trên 342 ha.

Đến năm 2010, TP.Đà Nẵng giao đất cho Công ty CP đầu tư xây dựng Trung Nam (Công ty Trung Nam – chủ đầu tư dự án) thực hiện dự án với diện tích gần 381,4 ha để đầu tư, xây dựng khu đô thị sinh thái, gồm: khu thương mại dịch vụ, biệt thự, căn hộ cao cấp, khách sạn và thể dục thể thao, vui chơi, giải trí...

Dự án nằm bên dòng sông Cu Đê với tổng vốn đầu tư gần 4.500 tỉ đồng ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Dự án nằm bên bên dòng sông Cu Đê, với quy mô 485 căn biệt thự đơn lập, diện tích từ 500 - 1.000 m2 và 360 biệt thự song lập, diện tích từ 300 - 600 m2. Dự án có tổng vốn đầu tư gần 4.500 tỉ đồng. Tuy nhiên, đến nay dự án luôn trong tình trạng dang dở, bỏ hoang nhiều năm.

Đáng chú ý, Thanh tra Chính phủ cũng vừa ban hành kết luận thanh tra dự án này, trong đó chỉ ra hàng loạt vi phạm.

Cụ thể, UBND TP.Đà Nẵng lựa chọn Công ty Trung Nam là nhà đầu tư khi chưa xem xét, đánh giá so sánh năng lực giữa công ty này và Công ty CP Hàm Rồng; không đánh giá được năng lực của nhà đầu tư khi giao thực hiện dự án, vi phạm quy định của Bộ Xây dựng.

Ngoài ra, UBND TP.Đà Nẵng ký thỏa thuận nguyên tắc giao đất có thu tiền sử dụng đất nhưng không cung cấp được hồ sơ, tài liệu làm căn cứ để xác định đơn giá giao quyền sử dụng đất, tỷ lệ diện tích chuyển quyền sử dụng đất; không thực hiện xác định giá đất theo nguyên tắc xác định giá đất.

Thanh tra Chính phủ cũng chỉ ra rằng, trách nhiệm đối với những tồn tại, hạn chế, vi phạm trên thuộc về UBND TP.Đà Nẵng, Công ty Quản lý và khai thác đất Đà Nẵng và các tổ chức, cá nhân có liên quan thời kỳ năm 2008 - 2010…

Thanh tra Chính phủ chỉ ra hàng loạt vi phạm tại dự án khu đô thị quy mô lớn này ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Thanh tra Chính phủ cũng chỉ ra rằng, UBND TP.Đà Nẵng phê duyệt, điều chỉnh các quy hoạch chi tiết xây dựng khi quy hoạch chung tại khu vực dự án chưa có định hướng cụ thể, chưa có quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết không bảo đảm nhiều chỉ tiêu ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh, Công ty Trung Nam khởi công đầu tư xây dựng dự án khi chưa có giấy phép xây dựng, chưa bảo đảm điều kiện khởi công, vi phạm quy định Luật Xây dựng năm 2003 ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Nhiều dãy nhà mới chỉ hoàn thành phần thô ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND TP.Đà Nẵng tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân theo từng thời kỳ liên quan đến các tồn tại, hạn chế, vi phạm nêu trong kết luận thanh tra. Đồng thời rà soát, hoàn thiện các thủ tục pháp lý, xác định và thu đầy đủ các khoản nghĩa vụ tài chính về đất đai, bảo đảm không để thất thoát ngân sách nhà nước ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Thanh tra Chính phủ cũng yêu cầu UBND TP.Đà Nẵng chỉ đạo thu hồi diện tích đất ngoài ranh giới của dự án đã giao cho chủ đầu tư khoảng 45,9 ha để quản lý, sử dụng theo quy định ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Dự án có quy mô 485 căn biệt thự đơn lập, diện tích từ 500 - 1.000 m2 và 360 biệt thự song lập, diện tích từ 300 - 600 m2 ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Dự án chiếm tổng diện tích trên 342 ha ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Hệ thống đường sá, cây xanh tại dự án đã hoàn thiện ẢNH: MẠNH CƯỜNG

