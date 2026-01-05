Cận cảnh khu đô thị gần 4.500 tỉ đồng ở Đà Nẵng dính hàng loạt vi phạm

Thanh tra Chính phủ chỉ ra hàng loạt vi phạm tại dự án khu đô thị có vốn đầu tư gần 4.500 tỉ đồng ở TP.Đà Nẵng. Đồng thời, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan đến dự án này.
Dự án Khu đô thị sinh thái Quan Nam - Thủy Tú (sau điều chỉnh tên thành Khu đô thị sinh thái Golden Hills City), được UBND TP.Đà Nẵng phê duyệt ngày 7.11.2008 với tổng diện tích trên 342 ha.
Đến năm 2010, TP.Đà Nẵng giao đất cho Công ty CP đầu tư xây dựng Trung Nam (Công ty Trung Nam – chủ đầu tư dự án) thực hiện dự án với diện tích gần 381,4 ha để đầu tư, xây dựng khu đô thị sinh thái, gồm: khu thương mại dịch vụ, biệt thự, căn hộ cao cấp, khách sạn và thể dục thể thao, vui chơi, giải trí...
Dự án nằm bên bên dòng sông Cu Đê, với quy mô 485 căn biệt thự đơn lập, diện tích từ 500 - 1.000 m2 và 360 biệt thự song lập, diện tích từ 300 - 600 m2. Dự án có tổng vốn đầu tư gần 4.500 tỉ đồng. Tuy nhiên, đến nay dự án luôn trong tình trạng dang dở, bỏ hoang nhiều năm.
Đáng chú ý, Thanh tra Chính phủ cũng vừa ban hành kết luận thanh tra dự án này, trong đó chỉ ra hàng loạt vi phạm.
Cụ thể, UBND TP.Đà Nẵng lựa chọn Công ty Trung Nam là nhà đầu tư khi chưa xem xét, đánh giá so sánh năng lực giữa công ty này và Công ty CP Hàm Rồng; không đánh giá được năng lực của nhà đầu tư khi giao thực hiện dự án, vi phạm quy định của Bộ Xây dựng.
Ngoài ra, UBND TP.Đà Nẵng ký thỏa thuận nguyên tắc giao đất có thu tiền sử dụng đất nhưng không cung cấp được hồ sơ, tài liệu làm căn cứ để xác định đơn giá giao quyền sử dụng đất, tỷ lệ diện tích chuyển quyền sử dụng đất; không thực hiện xác định giá đất theo nguyên tắc xác định giá đất.
Thanh tra Chính phủ cũng chỉ ra rằng, trách nhiệm đối với những tồn tại, hạn chế, vi phạm trên thuộc về UBND TP.Đà Nẵng, Công ty Quản lý và khai thác đất Đà Nẵng và các tổ chức, cá nhân có liên quan thời kỳ năm 2008 - 2010…
Bình luận (0)