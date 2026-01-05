Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cận cảnh khu đô thị gần 4.500 tỉ đồng ở Đà Nẵng dính hàng loạt vi phạm

Mạnh Cường
Mạnh Cường
05/01/2026 11:46 GMT+7

Thanh tra Chính phủ chỉ ra hàng loạt vi phạm tại dự án khu đô thị có vốn đầu tư gần 4.500 tỉ đồng ở TP.Đà Nẵng. Đồng thời, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan đến dự án này.

Dự án Khu đô thị sinh thái Quan Nam - Thủy Tú (sau điều chỉnh tên thành Khu đô thị sinh thái Golden Hills City), được UBND TP.Đà Nẵng phê duyệt ngày 7.11.2008 với tổng diện tích trên 342 ha.

Đến năm 2010, TP.Đà Nẵng giao đất cho Công ty CP đầu tư xây dựng Trung Nam (Công ty Trung Nam – chủ đầu tư dự án) thực hiện dự án với diện tích gần 381,4 ha để đầu tư, xây dựng khu đô thị sinh thái, gồm: khu thương mại dịch vụ, biệt thự, căn hộ cao cấp, khách sạn và thể dục thể thao, vui chơi, giải trí...

Cận cảnh khu đô thị gần 4.500 tỉ đồng ở Đà Nẵng dính hàng loạt vi phạm- Ảnh 1.

Dự án nằm bên dòng sông Cu Đê với tổng vốn đầu tư gần 4.500 tỉ đồng

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Dự án nằm bên bên dòng sông Cu Đê, với quy mô 485 căn biệt thự đơn lập, diện tích từ 500 - 1.000 m2 và 360 biệt thự song lập, diện tích từ 300 - 600 m2. Dự án có tổng vốn đầu tư gần 4.500 tỉ đồng. Tuy nhiên, đến nay dự án luôn trong tình trạng dang dở, bỏ hoang nhiều năm.

Đáng chú ý, Thanh tra Chính phủ cũng vừa ban hành kết luận thanh tra dự án này, trong đó chỉ ra hàng loạt vi phạm.

Cụ thể, UBND TP.Đà Nẵng lựa chọn Công ty Trung Nam là nhà đầu tư khi chưa xem xét, đánh giá so sánh năng lực giữa công ty này và Công ty CP Hàm Rồng; không đánh giá được năng lực của nhà đầu tư khi giao thực hiện dự án, vi phạm quy định của Bộ Xây dựng.

Ngoài ra, UBND TP.Đà Nẵng ký thỏa thuận nguyên tắc giao đất có thu tiền sử dụng đất nhưng không cung cấp được hồ sơ, tài liệu làm căn cứ để xác định đơn giá giao quyền sử dụng đất, tỷ lệ diện tích chuyển quyền sử dụng đất; không thực hiện xác định giá đất theo nguyên tắc xác định giá đất.

Thanh tra Chính phủ cũng chỉ ra rằng, trách nhiệm đối với những tồn tại, hạn chế, vi phạm trên thuộc về UBND TP.Đà Nẵng, Công ty Quản lý và khai thác đất Đà Nẵng và các tổ chức, cá nhân có liên quan thời kỳ năm 2008 - 2010…

Cận cảnh khu đô thị gần 4.500 tỉ đồng ở Đà Nẵng dính hàng loạt vi phạm- Ảnh 2.

Thanh tra Chính phủ chỉ ra hàng loạt vi phạm tại dự án khu đô thị quy mô lớn này

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Cận cảnh khu đô thị gần 4.500 tỉ đồng ở Đà Nẵng dính hàng loạt vi phạm- Ảnh 3.

Thanh tra Chính phủ cũng chỉ ra rằng, UBND TP.Đà Nẵng phê duyệt, điều chỉnh các quy hoạch chi tiết xây dựng khi quy hoạch chung tại khu vực dự án chưa có định hướng cụ thể, chưa có quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết không bảo đảm nhiều chỉ tiêu

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Cận cảnh khu đô thị gần 4.500 tỉ đồng ở Đà Nẵng dính hàng loạt vi phạm- Ảnh 4.

Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh, Công ty Trung Nam khởi công đầu tư xây dựng dự án khi chưa có giấy phép xây dựng, chưa bảo đảm điều kiện khởi công, vi phạm quy định Luật Xây dựng năm 2003

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Cận cảnh khu đô thị gần 4.500 tỉ đồng ở Đà Nẵng dính hàng loạt vi phạm- Ảnh 5.

Nhiều dãy nhà mới chỉ hoàn thành phần thô

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Cận cảnh khu đô thị gần 4.500 tỉ đồng ở Đà Nẵng dính hàng loạt vi phạm- Ảnh 6.

Dự án bỏ hoang nhiều năm, cỏ dại mọc um tùm

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Cận cảnh khu đô thị gần 4.500 tỉ đồng ở Đà Nẵng dính hàng loạt vi phạm- Ảnh 7.

Dãy nhà với hàng trăm căn đang phải "trơ gan cùng tuế nguyệt"

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Cận cảnh khu đô thị gần 4.500 tỉ đồng ở Đà Nẵng dính hàng loạt vi phạm- Ảnh 8.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND TP.Đà Nẵng tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân theo từng thời kỳ liên quan đến các tồn tại, hạn chế, vi phạm nêu trong kết luận thanh tra. Đồng thời rà soát, hoàn thiện các thủ tục pháp lý, xác định và thu đầy đủ các khoản nghĩa vụ tài chính về đất đai, bảo đảm không để thất thoát ngân sách nhà nước

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Cận cảnh khu đô thị gần 4.500 tỉ đồng ở Đà Nẵng dính hàng loạt vi phạm- Ảnh 9.

Thanh tra Chính phủ cũng yêu cầu UBND TP.Đà Nẵng chỉ đạo thu hồi diện tích đất ngoài ranh giới của dự án đã giao cho chủ đầu tư khoảng 45,9 ha để quản lý, sử dụng theo quy định

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Cận cảnh khu đô thị gần 4.500 tỉ đồng ở Đà Nẵng dính hàng loạt vi phạm- Ảnh 10.

Dự án có quy mô 485 căn biệt thự đơn lập, diện tích từ 500 - 1.000 m2 và 360 biệt thự song lập, diện tích từ 300 - 600 m2

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Cận cảnh khu đô thị gần 4.500 tỉ đồng ở Đà Nẵng dính hàng loạt vi phạm- Ảnh 11.

Hàng trăm căn biệt thự đang thi công dang dở nhưng đã bỏ hoang nhiều năm, gây lãng phí

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Cận cảnh khu đô thị gần 4.500 tỉ đồng ở Đà Nẵng dính hàng loạt vi phạm- Ảnh 12.

Các khung sắt vẫn trơ trọi nằm phơi nắng, phơi mưa

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Cận cảnh khu đô thị gần 4.500 tỉ đồng ở Đà Nẵng dính hàng loạt vi phạm- Ảnh 13.

Những căn biệt thự chỉ mới xây dựng thô nhưng bỏ dở nhiều năm nay

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Cận cảnh khu đô thị gần 4.500 tỉ đồng ở Đà Nẵng dính hàng loạt vi phạm- Ảnh 14.

Dự án chiếm tổng diện tích trên 342 ha

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Cận cảnh khu đô thị gần 4.500 tỉ đồng ở Đà Nẵng dính hàng loạt vi phạm- Ảnh 15.

Dự án bỏ hoang nhiều năm, đến nay vẫn chưa có dấu hiệu tái khởi động

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Cận cảnh khu đô thị gần 4.500 tỉ đồng ở Đà Nẵng dính hàng loạt vi phạm- Ảnh 16.

Xung quanh dự án với tổng vốn gần 4.500 tỉ đồng, mọi thứ vẫn còn ngổn ngang

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Cận cảnh khu đô thị gần 4.500 tỉ đồng ở Đà Nẵng dính hàng loạt vi phạm- Ảnh 17.

Những căn biệt thự "triệu đô" chỉ mới hoàn thành xong phần thô

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Cận cảnh khu đô thị gần 4.500 tỉ đồng ở Đà Nẵng dính hàng loạt vi phạm- Ảnh 18.

Biệt thự, nhà phố liền kề tại dự án trở nên hoang tàn vì chưa biết ngày tái khởi động

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Cận cảnh khu đô thị gần 4.500 tỉ đồng ở Đà Nẵng dính hàng loạt vi phạm- Ảnh 19.

Hệ thống đường sá, cây xanh tại dự án đã hoàn thiện

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Cận cảnh khu đô thị gần 4.500 tỉ đồng ở Đà Nẵng dính hàng loạt vi phạm- Ảnh 20.

Dự án có vốn đầu tư "khủng" nhưng dang dở nhiều năm gây lãng phí

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Cận cảnh khu đô thị gần 4.500 tỉ đồng ở Đà Nẵng dính hàng loạt vi phạm- Ảnh 21.

Đối với dự án có tổng vốn đầu tư gần 4.500 tỉ đồng ở Đà Nẵng này, Thanh tra Chính phủ yêu cầu Công ty Trung Nam nghiêm túc khắc phục các tồn tại, hạn chế, vi phạm được chỉ ra trong kết luận thanh tra; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính và bàn giao phần diện tích đất ngoài ranh giới dự án cho Nhà nước quản lý theo quy định

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

 

Tin liên quan

Thanh tra Chính phủ 'điểm' loạt vi phạm tại dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ

Thanh tra Chính phủ 'điểm' loạt vi phạm tại dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ

Theo Thanh tra Chính phủ, dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ có nhiều vi phạm dẫn đến chậm tiến độ, tiềm ẩn nguy cơ gây lãng phí 300 tỉ đồng giá trị đã thực hiện.

Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều vi phạm tại dự án lớn ở Đà Nẵng

Thanh tra Chính phủ 'điểm mặt' vi phạm của 4 dự án tại Ninh Bình

Khám phá thêm chủ đề

Đà Nẵng Thanh tra chính phủ Vi Phạm Dự án đô thị Bỏ hoang
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận