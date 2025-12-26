Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều vi phạm tại dự án lớn ở Đà Nẵng

Ngày 26.12, Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng cho biết Thanh tra Chính phủ ban hành Thông báo số 3438/TB-TTCP về kết luận thanh tra các dự án có khó khăn, vướng mắc trên địa bàn thành phố này.

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, trong số các dự án khó khăn, vướng mắc trên địa bàn TP.Đà Nẵng, đáng chú ý có dự án Khu đô thị sinh thái Quan Nam - Thủy Tú (sau điều chỉnh tên thành Khu đô thị sinh thái Golden Hills City).

Dự án Khu đô thị sinh thái Golden Hills City được UBND TP.Đà Nẵng phê duyệt ngày 7.11.2008 với tổng diện tích trên 342 ha. Đến năm 2010, TP.Đà Nẵng giao đất thực hiện dự án.

Dự án Khu đô thị sinh thái Golden Hills City được xây dựng trên phần diện tích gần 38,4 ha ẢNH: N.THÀNH

Sau đó, TP.Đà Nẵng cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty CP đầu tư xây dựng Trung Nam (Công ty Trung Nam) thực hiện với diện tích gần 381,4 ha để đầu tư, xây dựng khu đô thị sinh thái gồm khu thương mại dịch vụ, biệt thự, căn hộ cao cấp, khách sạn và thể dục thể thao, vui chơi, giải trí...

Tuy nhiên, trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư, UBND TP.Đà Nẵng không tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất theo quy định; việc đánh giá năng lực tài chính của nhà đầu tư chưa đầy đủ, chưa bảo đảm các điều kiện theo quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, UBND TP.Đà Nẵng lựa chọn Công ty Trung Nam là nhà đầu tư khi chưa xem xét, đánh giá so sánh năng lực giữa công ty này và Công ty CP Hàm Rồng; không đánh giá được năng lực của nhà đầu tư khi giao thực hiện dự án, vi phạm quy định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Ngoài ra, UBND TP.Đà Nẵng ký thỏa thuận nguyên tắc giao đất có thu tiền sử dụng đất nhưng không cung cấp được hồ sơ, tài liệu làm căn cứ để xác định đơn giá giao quyền sử dụng đất, tỷ lệ diện tích chuyển quyền sử dụng đất; không thực hiện xác định giá đất theo nguyên tắc xác định giá đất.

Thanh tra Chính phủ cũng chỉ ra rằng, trách nhiệm đối với những tồn tại, hạn chế, vi phạm trên thuộc về UBND TP.Đà Nẵng, Công ty Quản lý và khai thác đất Đà Nẵng và các tổ chức, cá nhân có liên quan thời kỳ năm 2008 - 2010.

Kiến nghị thu hồi khoảng 45,91 ha ngoài ranh giới

Kết luận cũng nêu rõ, UBND TP.Đà Nẵng không thực hiện thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho phép đầu tư là vi phạm quy định tại điều 15 và khoản 4 điều 27 Quy chế khu đô thị mới.

Ngoài ra, thỏa thuận nguyên tắc ngày 10.2.2010 ký giữa UBND TP.Đà Nẵng và Công ty Trung Nam không được pháp luật quy định, không phải là văn bản cho phép đầu tư, không đảm bảo cơ sở pháp lý.

Khu đô thị sinh thái Golden Hills City là dự án kinh doanh bất động sản thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện nhưng khi cấp giấy chứng nhận đầu tư không thực hiện lấy ý kiến thẩm tra của các bộ, ngành có liên quan.

Thanh tra Chính phủ chỉ ra loạt vi phạm tại dự án Khu đô thị sinh thái Golden Hills City ẢNH: N.THÀNH

Thanh tra Chính phủ cũng chỉ ra rằng, UBND TP.Đà Nẵng phê duyệt, điều chỉnh các quy hoạch chi tiết xây dựng khi quy hoạch chung tại khu vực dự án chưa có định hướng cụ thể, chưa có quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết không bảo đảm nhiều chỉ tiêu.

Việc bàn giao đất cho chủ đầu tư theo thực tế thửa đất được thu hồi, kéo dài, không xác định chính xác ranh giới đất, loại đất cần bàn giao, có phần diện tích đất bàn giao ngoài ranh giới (hơn 45,9 ha).

Trong tổng diện tích đất thu hồi, bàn giao cho chủ đầu tư có hơn 129 ha đất trồng lúa nhưng TP.Đà Nẵng chưa thực hiện các thủ tục về quản lý và sử dụng đất trồng lúa, vi phạm luật Đất đai năm 2003.

Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh, Công ty Trung Nam khởi công đầu tư xây dựng dự án khi chưa có giấy phép xây dựng, chưa bảo đảm điều kiện khởi công, vi phạm quy định luật Xây dựng năm 2003.

Từ kết quả thanh tra, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND TP.Đà Nẵng tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân theo từng thời kỳ liên quan đến các tồn tại, hạn chế, vi phạm nêu trong kết luận thanh tra. Đồng thời rà soát, hoàn thiện các thủ tục pháp lý, xác định và thu đầy đủ các khoản nghĩa vụ tài chính về đất đai, bảo đảm không để thất thoát ngân sách nhà nước.

UBND TP.Đà Nẵng chỉ đạo thu hồi diện tích đất ngoài ranh giới của dự án đã giao cho chủ đầu tư khoảng 45,9 ha để quản lý, sử dụng theo quy định.

Thanh tra Chính phủ yêu cầu Công ty Trung Nam nghiêm túc khắc phục các tồn tại, hạn chế, vi phạm được chỉ ra trong kết luận thanh tra; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính và bàn giao phần diện tích đất ngoài ranh giới dự án cho Nhà nước quản lý theo quy định.