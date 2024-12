Dính sai phạm, dự án đường gần 6.400 tỉ phải điều chỉnh tiến độ

Theo đó, thời gian hoàn thành dự án này là trong năm 2025, thay vì đưa vào hoạt động trong năm 2024.

Gói thầu số 13 do Tập đoàn Thuận An thi công tại dự án đường ven sông ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Nguyên nhân việc gia hạn tiến độ nói trên, UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết là để có đủ thời gian thực hiện dự án, khắc phục các vi phạm, khuyết điểm và tồn tại được Ủy ban Kiểm tra T.Ư chỉ ra tại Thông báo số 812-TB/UBKT TW ngày 8.11.2024, về kết luận kiểm tra dấu hiệu vi phạm.

Ngoài ra, theo báo cáo của chủ đầu tư, quá trình triển khai thi công cầu Sông Uông (một gói thầu thuộc dự án) gặp nhiều khó khăn, trong đó có nguồn cung cấp vật liệu đắp, chủ yếu là đất, cát; công tác giải phóng mặt bằng cũng chậm tại một số vị trí.

Dính líu đến Thuận An

Dự án đường ven sông kết nối từ đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng đến TP.Đông Triều, đoạn từ đường tỉnh 338 đến TP.Đông Triều (giai đoạn 1) có tổng mức đầu tư trên 6.345 tỉ đồng.

Liên danh Thuận An trúng gói thầu hơn 706 tỉ đồng tại dự án đường ven sông ở Quảng Ninh ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Dự án có tổng chiều dài hơn 40 km, thiết kế 2 làn đường song hành, mỗi chiều đường 3 làn xe, vị trí đất ở giữa rộng trên 40 m để dự phòng.

Trên tuyến bố trí 13 cầu vượt sông, bằng bê tông cốt thép dự ứng lực, 10 nút giao cùng mức và 3 hầm chui dân sinh, hệ thống điện chiếu sáng...

Đến nay, 13 cầu trên tuyến cơ bản đảm bảo tiến độ theo kế hoạch, đã thi công xong móng, trụ và đang lao lắp, thi công mặt cầu, xử lý nền đất yếu đường dẫn đầu cầu.

Đây là dự án tai tiếng tại tỉnh Quảng Ninh khi liên quan đến Tập đoàn Thuận An. Nhà thầu này trúng gói thầu số 13, với giá trị hơn 706 tỉ đồng.

Liên quan đến Tập đoàn Thuận An và dự án này đã khiến nhiều lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh bị kỷ luật, mất chức. Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra T.Ư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để UBND tỉnh và nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong tổ chức thực hiện một số gói thầu, dự án do Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An thực hiện.

Ngoài ra, một số cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ chủ chốt của tỉnh vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Những vi phạm nêu trên được cho là đã gây hậu quả nghiêm trọng, nguy cơ thất thoát lớn tiền, tài sản của Nhà nước, gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương.