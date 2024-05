Gói thầu hơn 706 tỉ của Tập đoàn Thuận An ở Quảng Ninh bị chậm tiến độ

Ngày 23.5, thông tin từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ninh cho biết, hiện nay gói thầu số 13 do Tập đoàn Thuận An liên danh thi công tại dự án đường ven sông kết nối từ đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng đến TX.Đông Triều (Quảng Ninh); đoạn từ đường tỉnh 338 đến TX.Đông Triều (giai đoạn 1) được đơn vị này giám sát chặt chẽ.



Đáng chú ý, tại gói thầu hơn 706 tỉ đồng này, Tập đoàn Thuận An có nhiều hạng mục bị chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra. Nhất là sau thời điểm, các lãnh đạo của Tập đoàn Thuận An vướng vào vòng lao lý.

Đặc biệt, tại công trình cầu Hang Son, mới thi công mố trụ, cọc khoan nhồi; trong khi đó tại các công trường khác như cầu Đạm Thủy, cầu Cầm không khí thi công khá buồn vắng.

Lý giải về việc các công trình của gói thầu trăm tỉ tại Quảng Ninh bị chậm tiến độ, phía chủ đầu tư cho biết nguyên nhân là do một số nhân sự của Công ty CP tập đoàn Thuận An - TAG đang phối hợp với cơ quan pháp luật để làm rõ các vấn đề liên quan đến các vụ án bị khởi tố trong thời gian vừa qua. Qua đó, công tác huy động vật tư về công trường để triển khai thi công chậm như: thép thi công mặt cầu, xe đúc lan can, bê tông...

Cũng theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ninh, hiện nay gói thầu số 13 nói trên đang tồn tại nhiều vướng mắc. Cụ thể, hồ sơ điều chỉnh phát sinh được phê duyệt chưa bổ sung khối lượng vào phụ lục hợp đồng dẫn tới công tác thanh toán không đạt theo khối lượng đã thực hiện…

Lo ngại về tiến độ của gói thầu trên, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị đã yêu cầu Tập đoàn Thuận An tăng cường công tác quản lý chất lượng, công tác kiểm tra nghiệm thu nội bộ; báo cáo kịp thời các hiện tượng, hành vi và các vụ việc gây mất an ninh trật tự trên công trường cho chủ đầu tư, chính quyền địa phương để kịp thời xử lý.

Trao đổi với Thanh Niên, Phạm Sĩ Lịch, Cán bộ Công ty CP tập đoàn Thuận An - Chỉ huy trưởng gói thầu số 13 cho biết, hiện nay lương cho các cán bộ nhân viên đều được chi trả kịp thời. Đối với tiến độ gói thầu đơn vị đang triển khai các biện pháp huy động vật tư, thiết bị để đẩy nhanh.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ninh, Công ty CP Tập đoàn Thuận An liên danh với 2 doanh nghiệp khác thi công gói thầu số 13, tổng giá trị hơn 706 tỉ đồng, thuộc dự án đường ven sông kết nối từ đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng đến TX.Đông Triều (Quảng Ninh); đoạn từ đường tỉnh 338 đến TX.Đông Triều (giai đoạn 1).

Sau khi trúng loạt gói thầu chuyên về cầu, liên danh Công ty CP Tập đoàn Thuận An tiến hành thi công loạt các công trình, gồm: cầu Lạch Gạc 1, cầu Lạch Gạc 2, cầu Sến, cầu Đen, cầu Tân Yên 1, cầu Tân Yên 2, cầu Hang Son, cầu Sông Cầu Vàng, cầu Sông Cầm, cầu Sông Đạm Thủy; trong đó bao gồm công tác khảo sát, thiết kế… với tổng giá trị hơn 706 tỉ đồng.

Cũng tại gói thầu trên, liên danh Công ty CP Tập đoàn Thuận An đã ký hợp đồng với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ninh vào ngày 26.4.2023 với thời hạn thi công trong vòng 570 ngày, từ 27.4.2023 - 17.11.2024.

Đáng chú ý, tại gói thầu số 13, phần việc của Công ty CP Tập đoàn Thuận An chiếm khoảng 50% tổng giá trị hợp đồng, với "hệ sinh thái" gồm 2 nhà thầu là Công ty CP Tập đoàn Thuận An - TAG và Công ty CP đầu tư hạ tầng Thuận An - MK.

Theo đó, cụ thể với 2 nhà thầu cùng tên "Thuận An" trên đã tiến hành thi công cầu Tân Yên 2, cầu Hang Son, cầu Sông Cầm, cầu Sông Đạm Thủy, với giá trị hơn 354 tỉ đồng.