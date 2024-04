Quảng Ninh rà soát gói thầu hơn 706 tỉ đồng liên quan Tập đoàn Thuận An

Ngày 22.4, thông tin từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ninh cho biết, sau khi nhận được thông tin Công ty CP Tập đoàn Thuận An bị điều tra, đơn vị đã chủ động rà soát các công trình liên quan đến nhà thầu này.



Gói thầu thi công của Công ty CP Tập đoàn Thuận An tại Quảng Ninh đảm bảo đúng tiến độ QUỲNH NGA

Cụ thể, đến thời điểm hiện tại, Công ty CP Tập đoàn Thuận An liên danh với 2 doanh nghiệp khác thi công gói thầu số 13, tổng giá trị hơn 706 tỉ đồng, thuộc dự án đường ven sông kết nối từ đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng đến TX.Đông Triều (Quảng Ninh); đoạn từ đường tỉnh 338 đến TX.Đông Triều (giai đoạn 1).

Tại gói thầu này, liên danh Công ty CP Tập đoàn Thuận An tiến hành thi công loạt các công trình, gồm: cầu Lạch Gạc 1, cầu Lạch Gạc 2, cầu Sến, cầu Đen, cầu Tân Yên 1, cầu Tân Yên 2, cầu Hang Son, cầu Sông Cầu Vàng, cầu Sông Cầm, cầu Sông Đạm Thủy; trong đó bao gồm công tác khảo sát, thiết kế… với tổng giá trị hơn 706 tỉ đồng.

Cũng tại gói thầu trên, liên danh Công ty CP Tập đoàn Thuận An đã ký hợp đồng với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ninh vào ngày 26.4.2023 với thời hạn thi công trong vòng 570 ngày, từ 27.4.2023 - 17.11.2024.

Đáng chú ý, tại gói thầu số 13, phần việc của Công ty CP Tập đoàn Thuận An chiếm khoảng 50% tổng giá trị hợp đồng, với "hệ sinh thái" gồm 2 nhà thầu là Công ty CP Tập đoàn Thuận An - TAG và Công ty CP đầu tư hạ tầng Thuận An - MK.

Theo đó, cụ thể với 2 nhà thầu cùng tên "Thuận An" trên đã tiến hành thi công cầu Tân Yên 2, cầu Hang Son, cầu Sông Cầm, cầu Sông Đạm Thủy, với giá trị hơn 354 tỉ đồng.

Cũng theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ninh, giá trị thi công của Công ty CP Tập đoàn Thuận An đã hoàn thành là hơn 174 tỉ đồng. Đến thời điểm hiện tại, đơn vị đã giải ngân cho Công ty CP Tập đoàn Thuận An trong 6 đợt là hơn 105 tỉ đồng.

Đặc biệt, hiện tại cũng với gói thầu trên, dư tạm ứng của Công ty CP Tập đoàn Thuận An là hơn 73 tỉ đồng và sẽ được chủ đầu tư thu về.

Hiện tại, Ban Quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh Quảng Ninh đang giữ lại của nhà thầu Công ty CP Tập đoàn Thuận An hơn 5 tỉ đồng, tương ứng với 5% giá trị nghiệm thu thanh toán.

Đại diện Ban Quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh Quảng Ninh cũng cho biết, Công ty CP Tập đoàn Thuận An đang triển khai thi công gói thầu trên bình thường, đảm bảo bảo tiến độ, chất lượng theo hợp đồng.

Ngoài ra, Ban Quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục rà soát các gói thầu khác liên quan đến Công ty CP Tập đoàn Thuận An đã hoàn thành, quyết toán xong, gồm: gói thầu sông Rút thuộc dự án cao tốc Hạ Long - Hải Phòng, cầu Bản thuộc dự án cao tốc Vân Đồn - Tiên Yên.