Phía nam TP.Đà Nẵng có thêm 700 căn hộ nhà ở xã hội

Khởi công dự án nhà ở xã hội Khu chung cư An Phú

Sáng 15.1, Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng Quảng Nam tổ chức lễ khởi động dự án nhà ở xã hội Khu chung cư An Phú (tại Khu đô thị mới An Phú, P.Quảng Phú, TP.Đà Nẵng).

Dự án được thực hiện trên diện tích 20.000 m2, với quy mô gồm 4 khối (A1, A2, A3, A4) với 9 tầng (dự kiến khoảng 700 căn hộ chung cư), quy mô dân số khoảng 1.500 người. Tổng vốn đầu tư gần 600 tỉ đồng.

Dự án nhà ở xã hội Khu chung cư An Phú được xây dựng trên phần diện tích 20.000 m2, với quy mô gồm 4 khối (A1, A2, A3, A4) với 9 tầng (dự kiến khoảng 700 căn hộ chung cư) ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Cụ thể, tầng 1 bố trí không gian thương mại - dịch vụ, phòng quản lý tòa nhà, căn hộ… Từ tầng 2 - 9 là các căn hộ ở được thiết kế, xây dựng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư và tiêu chuẩn diện tích nhà ở xã hội.

Về tiến độ thực hiện dự án, giai đoạn 1 bắt đầu từ quý 3/2025 đến quý 2/2027, trong đó tập trung hoàn thành thủ tục đầu tư; xây dựng khối chung cư block A1, A2 và các công trình hạ tầng kỹ thuật; nghiệm thu hoàn thành và đi vào hoạt động.

Giai đoạn 2 từ quý 3/2027 đến quý 4/2028 sẽ đầu tư xây dựng khối chung cư block B1, B2; nghiệm thu hoàn thành và đi vào hoạt động.

Dự án nhà ở xã hội Khu chung cư An Phú được triển khai sẽ góp phần hoàn thành phát triển nhà ở xã hội theo đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030" được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Dự án này sẽ đáp ứng nhu cầu nhà ở cho các đối tượng xã hội, người có thu nhập thấp và công nhân tại các khu công nghiệp, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bảo đảm giá bán, giá thuê phù hợp, công khai, minh bạch

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi động, ông Trần Nam Hưng, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, cho biết dự án nhà ở xã hội Khu chung cư An Phú mang ý nghĩa quan trọng, thể hiện quyết tâm chính trị của thành phố trong việc chăm lo an sinh xã hội, đặc biệt là giải quyết nhu cầu nhà ở cho người lao động, người thu nhập thấp và các gia đình chính sách. Đây cũng là công trình thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Ông Trần Nam Hưng, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng phát biểu, chỉ đạo tại lễ khởi công ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Ông Trần Nam Hưng cho hay, phát triển nhà ở xã hội là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, thể hiện rõ quan điểm lấy con người làm trung tâm, không để ai bị bỏ lại phía sau.

"Việc triển khai dự án nhà ở xã hội An Phú không chỉ góp phần giải quyết nhu cầu "an cư" cho người dân khu vực phía nam thành phố mà còn đóng vai trò quan trọng trong chỉnh trang đô thị, nâng cao chất lượng sống và thúc đẩy phát triển bền vững", ông Hưng nhấn mạnh.

Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng khẳng định, nhà ở xã hội không đồng nghĩa với chất lượng thấp; ngược lại, các dự án phải được đầu tư bài bản, bảo đảm đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, thiết kế phù hợp, tiện nghi, an toàn, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt lâu dài của người dân.

Để dự án triển khai đúng mục tiêu, tiến độ và chất lượng, ông Trần Nam Hưng đề nghị chủ đầu tư chú trọng bảo đảm chất lượng kỹ thuật, mỹ quan đô thị; tăng cường không gian sinh hoạt chung, cây xanh và hạ tầng dịch vụ thiết yếu; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, từng bước thực hiện chuyển đổi số trong quản lý, vận hành, nâng cao chất lượng dịch vụ cho cư dân.

Các đại biểu bấm nút khởi công dự án ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Bên cạnh đó, ông Hưng cũng nhấn mạnh yêu cầu then chốt là bảo đảm giá bán, giá thuê phù hợp, công khai, minh bạch, tạo điều kiện để người lao động và người thu nhập thấp có thể tiếp cận, sở hữu nhà ở.

Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cũng đề nghị các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương liên quan tăng cường phối hợp, hỗ trợ chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục pháp lý, kịp thời tháo gỡ khó khăn; đồng thời đầu tư, kết nối đồng bộ hạ tầng và tăng cường giám sát tiến độ, chất lượng công trình.