Đà Nẵng: Chỉ gần 1/3 số hồ sơ đủ điều kiện mua nhà ở xã hội

Ngày 26.12, Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng cho biết đã hoàn tất việc kiểm tra, xác định đối tượng đủ điều kiện mua nhà ở xã hội tại dự án chung cư nhà ở xã hội lô đất B4-2, Khu đô thị xanh Bàu Tràm Lakeside (đợt 21), sau khi tiếp nhận đề nghị từ Công ty CP Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng (chủ đầu tư).

Theo báo cáo của chủ đầu tư, sau khi kết thúc thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký, có tổng cộng 1.026 hồ sơ nộp đúng hạn. Tuy nhiên, trên cơ sở xét duyệt ban đầu và căn cứ thứ tự ưu tiên theo điều 38 Nghị định số 100/2024/NĐ-CP ngày 26.7.2024 của Chính phủ, chủ đầu tư chỉ lập danh sách 305 trường hợp dự kiến được giải quyết mua nhà ở xã hội và đề nghị Sở Xây dựng kiểm tra, rà soát để bảo đảm đúng đối tượng thụ hưởng.

Phối cảnh dự án nhà ở xã hội Bàu Tràm Lakeside ẢNH: C.X

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước, Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng đã gửi nhiều văn bản đến các cơ quan, đơn vị liên quan để phối hợp xác minh thông tin. Việc rà soát được triển khai trên phạm vi liên tỉnh, thành phố nhằm làm rõ việc người đăng ký chưa từng mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội, cũng như chưa được Nhà nước hỗ trợ nhà ở dưới bất kỳ hình thức nào trên địa bàn TP.Đà Nẵng.

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến phản hồi từ các cơ quan chuyên môn và xem xét hồ sơ do chủ đầu tư cung cấp, Sở Xây dựng xác định có 305 trường hợp đủ điều kiện mua nhà ở xã hội tại dự án chung cư nhà ở xã hội lô đất B4-2.

Các trường hợp này đáp ứng đầy đủ tiêu chí về đối tượng, đồng thời không thuộc diện đã từng được hưởng chính sách nhà ở xã hội hoặc hỗ trợ nhà ở trước đó tại thành phố.

Công khai, minh bạch danh sách các đối tượng được mua nhà ở xã hội

Cùng với việc thống nhất danh sách đủ điều kiện, Sở Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của thông tin, hồ sơ đã cung cấp và kết quả xét duyệt.

Trước đó, hàng trăm người xếp hàng chờ mua nhà ở xã hội tại Đà Nẵng ẢNH: C.X

Sau khi ký hợp đồng mua bán, chủ đầu tư phải lập đầy đủ danh sách các đối tượng đã được mua nhà, bao gồm cả các thành viên trong hộ gia đình, gửi về Sở Xây dựng trong thời hạn 30 ngày làm việc để công bố công khai, phục vụ công tác quản lý và kiểm tra theo quy định.

Danh sách này đồng thời phải được niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của chủ đầu tư, trên sàn giao dịch bất động sản hoặc trang thông tin điện tử về nhà ở xã hội của doanh nghiệp (nếu có), nhằm bảo đảm tính minh bạch, đúng đối tượng và hiệu quả trong việc triển khai chính sách nhà ở xã hội trên địa bàn TP.Đà Nẵng.

Trước đó, Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng đã thông báo mở bán nhà ở xã hội tại dự án chung cư nhà ở xã hội lô đất B4-2 (đợt 21).

Dự án gồm 6 tháp chung cư cao 21 tầng nổi, 1 tầng hầm và tum thang, với giá bán thấp nhất hơn 714 triệu đồng và cao nhất hơn 1,1 tỉ đồng/căn (đã bao gồm VAT, chưa tính 2% phí bảo trì). Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký từ ngày 7 - 23.10.

Ngay sau khi có thông tin mở bán, hàng trăm người dân đã tập trung tại Văn phòng Ban quản lý dự án để xếp hàng dài nộp hồ sơ, cho thấy nhu cầu lớn về nhà ở xã hội trên địa bàn TP.Đà Nẵng.