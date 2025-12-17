Thêm dự án nhà ở xã hội tái định cư cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Ngày 17.12, Công ty cổ phần phát triển hạ tầng An Hưng Phát tổ chức lễ khởi công chung cư nhà ở xã hội khối B, thuộc dự án Khu dân cư và tái định cư phường Phước Tân, Đồng Nai.

Dự án nhà ở xã hội tại Khu dân cư và tái định cư phường Phước Tân ẢNH: LÊ LÂM

Đây là dự án nhằm đáp ứng nhu cầu về nhà ở xã hội trên địa bàn, đồng thời ưu tiên bố trí tái định cư cho các hộ dân bị giải phóng mặt bằng thuộc dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Theo thiết kế, chung cư nhà ở xã hội khối B có quy mô 1 tầng hầm, 12 tầng nổi, tổng cộng 416 căn hộ, tổng mức đầu tư 268 tỉ đồng.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Hồ Văn Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, đánh giá hiện nay nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh ngày càng được đầu tư bài bản, khang trang, từng bước rút ngắn khoảng cách với nhà ở thương mại.

Thiết kế nhà ở xã hội tại dự án Khu dân cư và tái định cư phường Phước Tân ẢNH: LÊ LÂM

Ông Hồ Văn Hà cho biết thêm, từ đây đến hết năm 2025, Đồng Nai khởi công thêm 3 dự án nhà ở xã hội, sang đầu năm 2026 triển khai thêm 6 dự án mới. Phấn đấu trong giai đoạn 2025 - 2030, toàn tỉnh Đồng Nai xây dựng 65.000 căn nhà ở xã hội.

Về phía chủ đầu tư, ông Nguyễn Minh Hải, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần phát triển hạ tầng An Hưng Phát, cam kết tập trung tối đa nguồn lực để triển khai dự án đúng tiến độ, dự kiến hoàn thành vào ngày 31.12.2026.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai tham gia lễ bàn giao nhà ở xã hội thuộc dự án Khu dân cư và tái định cư phường Phước Tân ẢNH: LÊ LÂM

Dự án nhà ở xã hội tại dự án Khu dân cư và tái định cư phường Phước Tân có diện tích 4 ha, quy mô 1.100 căn hộ, được chia làm 3 giai đoạn.

Đến nay chủ đầu tư đã hoàn thành giai đoạn 1 gồm xây dựng chung cư khối A với 275 căn hộ. Mỗi căn hộ có diện tích từ 30 m2 - 70 m2, giá bán gần 20 triệu đồng/m2. Một số hộ dân mua nhà cũng đã được chủ đầu tư bàn giao nhà ở vào sáng 17.12.