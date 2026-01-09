Khánh Hòa khởi công dự án nhà ở xã hội quy mô hơn 1.000 căn

Sáng 9.1, Công ty TNHH Tư vấn thiết kế đầu tư xây dựng Nguyên Hạnh, chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Hưng Phú 2 (P.Bắc Nha Trang, Khánh Hòa), tổ chức lễ khởi công xây dựng dự án. Khu nhà ở được quy hoạch đồng bộ, tích hợp đầy đủ các tiện ích thiết yếu như trung tâm thương mại, nhà trẻ, khu sinh hoạt cộng đồng, công viên và khu thể thao, nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, an cư lâu dài của cư dân.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lâm Đông, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa, cho biết phát triển nhà ở xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của tỉnh nhằm bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống nhân dân và tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Cũng theo ông Đông, việc khởi công dự án nhà ở xã hội Hưng Phú 2 đáp ứng nhu cầu an cư của người dân, góp phần quan trọng trong thu hút lao động, thu hút đầu tư, tạo động lực cho tăng trưởng lâu dài của địa phương.

Các đại biểu bấm nút khởi công dự án nhà ở xã hội Hưng Phú 2 ẢNH: K.N

Tại lễ khởi công, đại diện chủ đầu tư cam kết tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật, thực hiện đúng chính sách nhà ở xã hội, bảo đảm công khai, minh bạch trong quá trình triển khai và phân phối sản phẩm; tập trung nguồn lực thi công đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình và an toàn lao động.

Thời gian qua, Khánh Hòa đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, từ công tác quy hoạch, bố trí quỹ đất trong các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, đến việc ưu tiên rút ngắn thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Cùng với đó, Khánh Hòa chú trọng phối hợp với các ngân hàng, tổ chức tín dụng để hỗ trợ người dân tiếp cận các gói vay ưu đãi; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc xét duyệt, mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, ngăn chặn các hành vi trục lợi chính sách.