Một phường ở Khánh Hòa phát sinh gần 35.000 nhân khẩu cần hỗ trợ sau lụt

Trước đó, UBND tỉnh Khánh Hòa thống nhất mở rộng đối tượng hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ năm 2025 đối với người dân chưa đăng ký cư trú nhưng thực tế sinh sống ổn định tại địa phương. Trên cơ sở đó, UBND P.Tây Nha Trang đề nghị tỉnh bố trí bổ sung hơn 43 tỉ đồng để tiếp tục chi trả cho các trường hợp phát sinh.

UBND P.Tây Nha Trang phát tiền hỗ trợ cho người dân ảnh hưởng bởi lũ lụt ẢNH: H.L.

UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, chủ trương trên được đưa ra sau khi rà soát báo cáo, đề xuất của Sở Tài chính tại Công văn số 7362/STC-TCHCSN ngày 18.12.2025, liên quan đến thông tin báo chí phản ánh và những vấn đề dư luận nhân dân quan tâm theo đề nghị của Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

Theo đó, UBND tỉnh Khánh Hòa thống nhất phương án hỗ trợ đối với người dân không có đăng ký thường trú, tạm trú nhưng thực tế có nhà ở và sinh sống ổn định tại địa phương, hoặc chưa đăng ký cư trú nhưng sinh sống cùng chủ hộ, không thuộc trường hợp thuê trọ, theo quy định tại Quyết định số 2192/QĐ-UBND ngày 23.11.2025.

UBND tỉnh yêu cầu các trường hợp này phải có xác nhận của tổ dân phố hoặc trưởng cụm dân cư; đồng thời giao UBND các xã, phường chỉ đạo Công an cấp xã theo dõi, giám sát chặt chẽ, bảo đảm việc chi hỗ trợ đúng thực tế, khách quan, không để xảy ra tiêu cực.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Khánh Hòa giao Sở Tài chính hướng dẫn cụ thể cho các địa phương và tham mưu UBND tỉnh bố trí, bổ sung kinh phí để triển khai hỗ trợ theo đúng quy định pháp luật.

Trước đó, ngày 23.11.2025, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 2196/QĐ-UBND, cấp bổ sung hơn 93,6 tỉ đồng cho P.Tây Nha Trang để hỗ trợ người dân và học sinh thuộc các hộ gia đình có nhà bị ngập do mưa lũ. Trong đó, 86,4 tỉ đồng hỗ trợ đời sống cho 86.400 nhân khẩu (mức 1 triệu đồng/người) và 7,228 tỉ đồng hỗ trợ cho 14.457 học sinh từ bậc tiểu học trở lên (mức 500.000 đồng/học sinh).

Đến nay, P.Tây Nha Trang đã chi trả cơ bản số tiền đã cấp đợt đầu. Tuy nhiên, qua rà soát thực tế, địa phương ghi nhận phát sinh thêm nhiều trường hợp chưa được hỗ trợ, chủ yếu là các hộ dân chưa đăng ký cư trú và các hộ ở trọ nhưng bị ảnh hưởng trực tiếp bởi ngập lụt. Cụ thể, nhóm hộ chưa đăng ký cư trú có 34.720 nhân khẩu và 6.638 học sinh; nhóm hộ ở trọ có 12.438 nhân khẩu và 1.418 học sinh.

Theo UBND P.Tây Nha Trang, tổng kinh phí phát sinh để hỗ trợ các đối tượng này là hơn 51,1 tỉ đồng. Sau khi trừ phần kinh phí còn lại chưa chi, địa phương đề nghị tỉnh bố trí bổ sung hơn 43,293 tỉ đồng để tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ.