U.19 PVF thua Hà Nội ở phút bù giờ

Cuộc đối đầu giữa U.19 PVF và Hà Nội được xem là tâm điểm của bảng B khi cả hai đều là những ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch. Trận đấu diễn ra với chất lượng chuyên môn cao, hai đội thể hiện lối chơi kỹ thuật và không ngại va chạm. Trong hiệp 1, thế trận giằng co diễn ra chủ yếu ở khu vực giữa sân và không có bàn thắng nào được ghi.

U.19 Hà Nội (áo trắng) vượt qua đối thủ một cách may mắn

Sang hiệp 2, U.19 Hà Nội chủ động đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn mở tỷ số. Dù sở hữu nhiều cầu thủ nổi bật, đội bóng thủ đô gặp không ít khó khăn trước hàng phòng ngự tổ chức chặt chẽ của PVF. Nhiều cơ hội lần lượt trôi qua trong sự tiếc nuối của các chân sút Hà Nội, và kịch tính chỉ thực sự đến ở những phút bù giờ cuối cùng.

Phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, từ tình huống phạt góc bên cánh trái, Nguyễn Việt Long bật cao đánh đầu chính xác, ghi bàn thắng duy nhất mang về chiến thắng 1-0 cho Hà Nội. Quãng thời gian còn lại là không đủ để PVF tìm kiếm bàn gỡ, qua đó chấp nhận thất bại đáng tiếc.

Ở trận đấu còn lại của bảng B, CLB U.19 Công an TP.HCM bất ngờ để thua U.19 TP.HCM với tỷ số 0-1. Ngay ở giây thứ 20 của trận đấu, một pha phạm lỗi trong vòng cấm của cầu thủ U.19 Công an TP.HCM đã khiến đội bóng này phải chịu quả phạt đền. Trên chấm 11m, Phan Minh Kỳ dứt điểm chính xác, mở tỷ số cho TP.HCM.

Bàn thắng sớm giúp U.19 TP.HCM thi đấu chủ động và tập trung cho mặt trận phòng ngự. Dù rất nỗ lực trong suốt 90 phút, CLB U.19 Công an TP.HCM không thể tìm được bàn gỡ và chấp nhận thất bại tối thiểu.