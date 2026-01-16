Huyền thoại bóng đá tranh tài PickFootball, tặng TV bà con bị ảnh hưởng bão lũ tại Khánh Hòa

Danh thủ bóng đá trao tặng TV cho những đồng bào bị thiệt hại bởi bão lũ tại Khánh Hòa ảnh: Bá Duy

Danh thủ bóng đá tề tựu tại Nha Trang

Hàng loạt danh thủ bóng đá như Trần Minh Chiến, Hoàng Anh Tuấn, Chu Văn Mùi, Nguyễn Thế Anh, Đặng Phương Nam, Vũ Minh Hiếu… đã cùng tề tựu về sân Army Pickleball tại phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Đây là giải đấu do Công ty thể thao Thiên Long Việt Nam phối hợp với cộng đồng Army pickleball Khánh Hòa tổ chức, lần đầu tiên quy tụ đông đảo danh thủ bóng đá về thi đấu môn chơi mới đang phát triển mạnh cả về bề rộng lẫn chiều sâu này.

Tổng cộng đã có 80 VĐV tham gia tranh tài ở 2 nội dung chính, gồm hạng mục Tuyển thủ Thế hệ vàng và Pickfootball phủi dành cho người chơi và người hâm mộ bóng đá chuyển sang chơi môn pickleball.

Trên tinh thần "Thể thao kết nối, nghĩa tình lan tỏa", giải đấu được tổ chức phi lợi nhuận, không bán vé và không thu phí đăng ký tham dự. Toàn bộ nguồn lực huy động được dùng để mua TV hỗ trợ các hộ dân chịu thiệt hại bởi đợt mưa lũ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Chung tay san sẻ với bà con không may

Trong 2 ngày 15 và 16.1, BTC và các danh thủ Văn Sỹ, Hoàng Anh Tuấn, Vũ Minh Hiếu... đã cùng nhau trao tặng 20 TV chất lượng cao gửi tặng những hộ dân không may bị sập nhà, thiệt hại nặng do cơn lũ cuối năm 2025.

Ngoài giải pickleball, các danh thủ và bạn bè cũng đã có trận bóng giao lưu trên sân vận động 19 Tháng 8, để lại ấn tượng đẹp về những hoạt động thể thao kết hợp giữa bóng đá, pickleball và các hoạt động xã hội nghĩa tình.

Các danh thủ tham gia trận giao hữu trên sân 19 Tháng 8 ảnh: Bá Duy



