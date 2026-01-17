Chủ tịch VFF chúc mừng màn biểu diễn xuất sắc của U.23 Việt Nam: ‘Tôi rất hạnh phúc’

Đình Bắc vào sân sớm hơn dự định, ngay lập tức tạo đột biến

Trận tứ kết VCK U.23 châu Á 2026 giữa U.23 Việt Nam và U.23 UAE khởi đầu với nhịp độ khá cao. U.23 Việt Nam nhanh chóng thể hiện sự chủ động khi đẩy cao đội hình, tổ chức pressing ngay từ phần sân đối phương.

HLV Kim Sang-sik tiếp tục 'cất' Đình Bắc trên băng ghế dự bị ẢNH: TED TRẦN

Ngay trong những phút đầu, các học trò của HLV Kim Sang-sik chơi tự tin, kiểm soát bóng tốt và tạo ra sức ép đáng kể. Lê Phát sớm có pha đánh đầu nguy hiểm trong vòng cấm trước khi Lê Viktor tiếp tục để lại dấu ấn với pha đi bóng xuống đáy biên, căng ngang về tuyến hai, buộc hàng thủ U.23 UAE phải vất vả cản phá.

Highlight U.23 Việt Nam 3-2 U.23 UAE: Lê Phát, Đình Bắc, Minh Phúc đưa 'chiến binh sao vàng' vào bán kết

Lê Viktor chơi xông xáo nhưng phải rời sân sớm vì chấn thương ẢNH: TED TRẦN

Trong khi đó, U.23 UAE tỏ ra thận trọng, chủ yếu tổ chức phòng ngự số đông và chờ đợi cơ hội phản công. Phút 15, đội bóng Tây Á bất ngờ đưa được bóng vào lưới U.23 Việt Nam nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi chạm tay trong tình huống dứt điểm.

Ở những phút tiếp theo, thế trận dần trở nên cân bằng hơn khi U.23 UAE bắt đầu kiểm soát lại khu trung tuyến. Đại diện Tây Á có những pha đáp trả đáng chú ý, trong đó cú sút xa hiểm hóc của Abdulaziz đưa bóng chạm xà ngang khiến khung thành U.23 Việt Nam chao đảo.

Phút 34, cầu thủ được chờ đợi nhất của U.23 Việt Nam là Nguyễn Đình Bắc được tung vào sân thay cho Lê Viktor bị chấn thương và chính cầu thủ mang áo số 7 đã tạo đột biến. Bước ngoặt của hiệp 1 đến ở phút 39. Từ pha đột phá bên cánh trái của Đình Bắc, bóng được căng ngang thuận lợi để Lê Phát băng vào đệm bóng cận thành, mở tỷ số cho U.23 Việt Nam.

Em út Lê Phát của U.23 Việt Nam lập công, mở tỷ số trận đấu ẢNH: TED TRẦN

Bàn thắng mở tỷ số mang dấu ấn rất lớn của Đình Bắc ẢNH: TED TRẦN

Tuy nhiên, lợi thế của đội bóng áo đỏ không kéo dài lâu. Phút 42, U.23 UAE tận dụng tốt một tình huống bóng bổng, Ndiaye bật cao đánh đầu cận thành, gỡ hòa 1-1 trước khi hiệp 1 khép lại.

Đình Bắc quá xuất sắc, U.23 Việt Nam một lần nữa vươn lên dẫn trước

Bước sang hiệp 2, cả U.23 Việt Nam lẫn U.23 UAE đều chủ động giảm nhịp độ, ưu tiên sự chắc chắn và hạn chế tối đa sai lầm. Thế trận giằng co kéo dài, khi hai đội chủ yếu tranh chấp ở khu vực giữa sân và chờ đợi khoảnh khắc quyết định.

Trong bối cảnh đó, chỉ một sơ hở nhỏ của hàng thủ U.23 UAE cũng đủ để U.23 Việt Nam tạo ra khác biệt. Đình Bắc tiếp tục cho thấy giá trị ở những thời điểm then chốt với pha đánh đầu ngược đầy tinh tế phút 62. Bóng đi vào góc xa, khiến thủ môn đối phương hoàn toàn bất lực, giúp đội bóng áo đỏ vươn lên dẫn trước.

Đình Bắc quá xuất sắc ẢNH: TED TRẦN

Màn ăn mừng quen thuộc của cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Việt Nam 2025 ẢNH: TED TRẦN

Sau bàn thua, U.23 UAE buộc phải đẩy cao đội hình. Đại diện Tây Á quay lại với cách chơi quen thuộc, liên tục đưa bóng ra hai biên rồi treo vào khu vực cấm địa nhằm tận dụng lợi thế thể hình. Sức ép được duy trì đều đặn và đến phút 68, mành lưới U.23 Việt Nam thêm một lần rung lên. Al Menhali bật cao đánh đầu hiểm hóc, Trung Kiên dù đã bay người hết cỡ vẫn không thể ngăn bàn thua. Kịch bản của hiệp 1 lặp lại.

Đình Bắc tiếp tục là điểm nhấn trong các pha lên bóng của U.23 Việt Nam ở cuối hiệp 2. Tiền đạo này liên tục khuấy đảo hàng thủ đối phương bằng những tình huống xâm nhập vòng cấm, dứt điểm và treo bóng gây sức ép. U.23 Việt Nam có thời điểm tạo ra liên tiếp các cơ hội, song vẫn thiếu một chút chính xác ở những pha xử lý cuối cùng.

Minh Phúc định đoạt trận đấu

Bước sang hiệp phụ thứ nhất, thế trận không thay đổi nhiều khi cả hai đội đều tỏ ra thận trọng, ưu tiên sự chắc chắn. Dù vậy, U.23 Việt Nam vẫn cho thấy sự chủ động trong cách tiếp cận khung thành đối phương. Đình Bắc tiếp tục để lại dấu ấn với pha treo bóng vào vòng cấm, buộc hàng thủ U.23 UAE phải phá bóng giải nguy.

Sự khác biệt cuối cùng đến từ một tình huống không quá phức tạp nhưng mang tính quyết định. Phút 101, Minh Phúc tung cú sút trong vòng cấm, bóng chạm chân cầu thủ U.23 UAE đổi hướng khiến thủ môn hoàn toàn bó tay. Pha lập công này giúp U.23 Việt Nam vươn lên dẫn 3-2, tạo lợi thế quan trọng trong hiệp phụ.

Minh Phúc - một hậu vệ ghi bàn là điều ít ai ngờ tới ẢNH: TED TRẦN

Những phút còn lại của trận đấu, U.23 UAE tìm đường vào khung thành thủ môn Trung Kiên nhưng các miếng đánh của đội bàn dần đi vào lối mòn và không thể xuyên thủng được hàng phòng ngự đã được HLV Kim Sang-sik "gia cố". Trận đấu khép lại với tỷ số 3-2 nghiêng về U.23 Việt Nam.

Vào bán kết, U.23 Việt Nam sẽ gặp đội thắng trong trận tứ kết giữa U.23 Trung Quốc và U.23 Uzbekistan diễn ra lúc 18 giờ 30 phút ngày 17.1 (theo giờ Việt Nam).

Khoảng khắc U.23 Việt Nam ăn mừng bàn thắng ấn định tỷ số

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn chúc mừng U.23 Việt Nam đã thi đấu xuất sắc giành quyền vào bán kết, đồng thời thưởng động viên 1,2 tỉ đồng. Trước đó, VFF thưởng cho đội 1,9 tỉ đồng vì 3 chiến thắng ở vòng bảng. Ông đã phát biểu: "Tôi rất hạnh phúc trước màn biểu diễn tuyệt vời của U.23 Việt Nam".

