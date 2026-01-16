Tại sao trọng tài Iran không công nhận bàn thắng của U.23 UAE giúp U.23 Việt Nam thoát thua?

Trận tứ kết giữa U.23 Việt Nam và U.23 UAE diễn ra cân bằng ngay từ những phút đầu, với nhiều tình huống khiến khán giả phải nín thở. Một trong những khoảnh khắc đáng chú ý nhất xuất hiện ở hiệp đấu đầu tiên, khi U.23 UAE suýt có bàn mở tỷ số từ pha dứt điểm của M. Saeed.

Cầu thủ U.23 UAE đã dùng tay chơi bóng

Bóng đã bay vào trong lưới của U.23 Việt Nam nhưng bàn thắng không được công nhận Ảnh: CMH





Phút 14, từ một tình huống tấn công, cầu thủ mang áo số 10 của U.23 UAE là M. Saeed đã tung người thực hiện cú vô lê rất nhanh, đưa bóng vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Trung Kiên. Các cầu thủ UAE lập tức ăn mừng, nhưng màn hình quay chậm cho thấy, tiền đạo đối phương đã dùng tay khống chế bóng trước khi dứt điểm.

Trọng tài chính Heidari (Iran) ban đầu công nhận bàn thắng, nhưng sau khi nhận được tín hiệu từ tổ VAR, ông đã trực tiếp xem lại tình huống trên màn hình. Sau vài phút tham khảo, vị “vua áo đen” quyết định không công nhận bàn thắng của U.23 UAE, xác định M. Saeed đã để bóng chạm tay trước khi tung cú vô lê.

Quyết định này khiến các cầu thủ U.23 UAE không hài lòng, trong khi ban huấn luyện và cầu thủ U.23 Việt Nam thở phào nhẹ nhõm. Trên khán đài, các cổ động viên Việt Nam cũng vỡ òa, bởi nếu bàn thắng được công nhận, thế trận có thể đã rẽ sang hướng rất bất lợi cho thầy trò HLV U.23 Việt Nam.



