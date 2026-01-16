Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Tại sao trọng tài Iran không công nhận bàn thắng của U.23 UAE giúp U.23 Việt Nam thoát thua?

Linh Nhi
Linh Nhi
16/01/2026 22:59 GMT+7

Trọng tài người Iran đã không công nhận bàn thắng của U.23 UAE ở trận tứ kết gặp U.23 Việt Nam vào tối 16.1.

Trận tứ kết giữa U.23 Việt Nam và U.23 UAE diễn ra cân bằng ngay từ những phút đầu, với nhiều tình huống khiến khán giả phải nín thở. Một trong những khoảnh khắc đáng chú ý nhất xuất hiện ở hiệp đấu đầu tiên, khi U.23 UAE suýt có bàn mở tỷ số từ pha dứt điểm của M. Saeed.

Tại sao trọng tài Iran không công nhận bàn thắng của U.23 UAE giúp U.23 Việt Nam thoát thua?- Ảnh 1.

Cầu thủ U.23 UAE đã dùng tay chơi bóng

Tại sao trọng tài Iran không công nhận bàn thắng của U.23 UAE giúp U.23 Việt Nam thoát thua?- Ảnh 2.

Bóng đã bay vào trong lưới của U.23 Việt Nam nhưng bàn thắng không được công nhận

Ảnh: CMH


Phút 14, từ một tình huống tấn công, cầu thủ mang áo số 10 của U.23 UAE là M. Saeed đã tung người thực hiện cú vô lê rất nhanh, đưa bóng vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Trung Kiên. Các cầu thủ UAE lập tức ăn mừng, nhưng màn hình quay chậm cho thấy, tiền đạo đối phương đã dùng tay khống chế bóng trước khi dứt điểm.

Trọng tài chính Heidari (Iran) ban đầu công nhận bàn thắng, nhưng sau khi nhận được tín hiệu từ tổ VAR, ông đã trực tiếp xem lại tình huống trên màn hình. Sau vài phút tham khảo, vị “vua áo đen” quyết định không công nhận bàn thắng của U.23 UAE, xác định M. Saeed đã để bóng chạm tay trước khi tung cú vô lê.

Quyết định này khiến các cầu thủ U.23 UAE không hài lòng, trong khi ban huấn luyện và cầu thủ U.23 Việt Nam thở phào nhẹ nhõm. Trên khán đài, các cổ động viên Việt Nam cũng vỡ òa, bởi nếu bàn thắng được công nhận, thế trận có thể đã rẽ sang hướng rất bất lợi cho thầy trò HLV U.23 Việt Nam.


Khám phá thêm chủ đề

U.23 UAE
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận