Thể thao Bóng đá Việt Nam

Phép màu HLV Kim Sang-sik giúp U.23 Việt Nam thăng hoa tuyệt đối, VFF thưởng 3,1 tỉ đồng vé bán kết

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
17/01/2026 01:11 GMT+7

Sau 3 trận toàn thắng ở vòng bảng, đội tuyển U.23 Việt Nam đã đánh bại U.23 UAE ở vòng knock-out với cách chơi hoàn toàn khác, nhưng vẫn quá hợp lý.

Phép màu HLV Kim Sang-sik giúp U.23 Việt Nam thăng hoa tuyệt đối, VFF thưởng 3,1 tỉ đồng vé bán kết- Ảnh 1.

U.23 Việt Nam đang tiến bộ từng ngày

ảnh: Ted Trần

UAE dè chừng U.23 Việt Nam thấy rõ

Thành tích toàn thắng ở vòng bảng, đặc biệt đánh bại đội chủ nhà U.23 Ả Rập Xê Út ở lượt trận cuối cùng đã giúp U.23 Việt Nam nhận được sự tôn trọng rất lớn từ các đối thủ tại VCK U.23 châu Á 2026.

Điều này thể hiện rõ qua việc U.23 UAE đã chọn cách tiếp cận vô cùng thận trọng. Mỗi khi mất bóng, các chàng trai áo trắng đều chủ động lùi hết về phần sân nhà để che chắn bảo vệ khung thành thủ môn Tawhid.

Bản thân ông lớn Tây Á này cũng khá dè chừng, không dám dâng cao tấn công và đề phòng ra mặt những đường lên bóng nhanh, biến hóa của U.23 Việt Nam. Rõ ràng đối thủ này hiểu rõ bản thân đang chạm trán với đối thủ đáng gờm như thế nào.

Highlight U.23 Việt Nam 3-2 U.23 UAE: Lê Phát, Đình Bắc, Minh Phúc đưa 'chiến binh sao vàng' vào bán kết

Phép màu HLV Kim Sang-sik giúp U.23 Việt Nam thăng hoa tuyệt đối, VFF thưởng 3,1 tỉ đồng vé bán kết- Ảnh 2.

HLV Kim Sang-sik đang giúp U.23 Việt Nam lột xác qua từng trận

ảnh: Ted Trần

Đáp lại, HLV Kim Sang-sik cũng đã có những điều chỉnh quan trọng cho U.23 Việt Nam. Tính chất loại trực tiếp của vòng knock-out đã giúp chúng ta thoải mái hơn với cách tiếp cận thực dụng, nhưng hợp lý.

Trong phần lớn trận đấu gặp U.23 UAE, đội tuyển U.23 Việt Nam là người cầm bóng nhiều hơn, kiểm soát bóng chắc chắn và áp đảo hoàn toàn về số lần thực hiện các quả phạt góc. Đồng thời, 2 biên cũng khóa khá tốt những mũi nhọn gốc Phi rất to khỏe của U.23 UAE.

So với các trận trước, chúng ta đã chơi điềm tĩnh hơn, thận trọng hơn nhưng độ hiệu quả vẫn bảo đảm được, dù trước mặt là đối thủ U.23 UAE rất mạnh. Một nét đáng chú ý, đội trưởng Văn Khang chơi ở hành lang trái đã giúp cân bằng rất tốt nhiệm vụ tấn công và phòng ngự.

Ông Kim vẫn quá... uy tín

Phép màu HLV Kim Sang-sik giúp U.23 Việt Nam thăng hoa tuyệt đối, VFF thưởng 3,1 tỉ đồng vé bán kết- Ảnh 3.

Đình Bắc đang là nguồn cảm hứng cho U.23 Việt Nam

ảnh: Ted Trần

Trong trận đấu gặp U.23 UAE tại tứ kết VCK U.23 châu Á, đội U.23 Việt Nam đã xuất phát với bộ 3 tiền đạo Lê Phát - Ngọc Mỹ và Lê Viktor. Đó đều là những cái tên không nằm trong danh sách đá chính ở SEA Games 33.

Rõ ràng ở mặt trận châu lục, ông Kim đã có những điều chỉnh, nơi hàng công chứng kiến nhiều thay đổi nhất. Khả năng hoạt động rộng của Lê Viktor, sức càn lướt của Ngọc Mỹ và tốc độ của Lê Phát được đánh giá phù hợp để bào sức đối thủ.

Trong nửa sau hiệp 2 và hiệp phụ, Anh Quân đã được ông Kim tung vào sân nhưng không phải chơi vai trò hậu vệ trái mà được "neo" cao nơi cánh phải. Nếu tỉnh táo và may mắn hơn, hậu vệ CLB PVF-CAND đúng ra phải có bàn thắng sau 2-3 cơ hội rõ nét.

Phép màu HLV Kim Sang-sik giúp U.23 Việt Nam thăng hoa tuyệt đối, VFF thưởng 3,1 tỉ đồng vé bán kết- Ảnh 4.

Ngọc Mỹ chịu va đập tốt đã được ông Kim sắp đá chính 2 trận liền

ảnh: Ted Trần

Đồng thời, bản năng tranh chấp của một hậu vệ cũng giúp Anh Quân ngăn chặn từ xa các ý đồ lên biên, khiến cánh trái của U.23 UAE gần như không có đường lên bóng nào đáng kể trong nửa sau hiệp 2 và 2 hiệp phụ.

Điểm thú vị là sau những điều chỉnh, người ta thấy U.23 Việt Nam thực sự chơi kiểm soát bóng. Các cầu thủ áo đỏ liên tục luân chuyển bóng linh hoạt trong khi các cầu thủ áo trắng phải co cụm phòng ngự.

Rõ ràng đây là kịch bản không nhiều người dám nghĩ đến trước thềm VCK U.23 châu Á 2026. Từ trước tới nay chúng ta luôn phải chơi phòng ngự, thậm chí tử thủ để chống lại những đường tấn công của UAE hay các đối thủ từ Tây Á.

Nhưng vào lúc này, các cầu thủ U.23 Việt Nam đã dám tự tin và có thể đóng vai áp đặt, khiến đối thủ 2 lần phải chạy theo rượt đuổi tỷ số trong 90 phút. Rõ ràng, sau khi thống trị Đông Nam Á, đội U.23 Việt Nam đã có sự "tiến hóa" rõ rệt, để có thể chơi thứ bóng đá trình độ và hay hơn rất nhiều.

VFF sẽ thưởng lớn cho U.23 Việt Nam với chiến tích tuyệt vời này. Sau vòng bảng, VFF thưởng 1,9 tỉ đồng còn riêng chiến thắng trận tứ kết, VFF thưởng 1,2 tỉ đồng. Tổng cộng là 3,1 tỉ đồng. 

Xem trọn vẹn VCKt U23 châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

