HLV Kim Sang-sik tiết lộ điều cực hay bí kíp đánh bại UAE, tự hào vô bờ về U.23 Việt Nam…

HLV Kim Sang-sik chia sẻ trong cuộc họp báo sau trận đấu: "Đầu tiên, tôi muốn cảm ơn toàn đội U.23 Việt Nam vì những nỗ lực của các bạn. Tôi rất tự hào khi các bạn đã cố gắng suốt 120 phút. Tôi cảm ơn tất cả người hâm mộ đã đến sân và theo dõi, cổ vũ đội qua truyền hình. Tôi tin rằng U.23 Việt Nam đã mang đến thứ bóng đá chất lượng. Tôi tự hào về các cầu thủ.

Trước khi hiệp phụ diễn ra, tôi có dặn cầu thủ phải gây sức ép lớn hơn vì chúng ta có thể lực tốt hơn UAE. Vì thế, tôi muốn cảm ơn cầu thủ đã nghe theo lời dặn dò này".



Ông Kim trong trận đấu đã có những điều chỉnh tuyệt vời

Khi được hỏi về việc liệu có cân bằng được thành tích với HLV Park Hang-seo ở VCK U.23 châu Á 2018 hay không, HLV Kim Sang-sik đã trả lời: "Các cầu thủ đã nỗ lực, cố gắng rất nhiều để được thành quả như hiện tại. Chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt hơn nữa để mang đến những màn trình diễn tốt hơn.



Trước mắt, chúng tôi cần phải theo dõi trận đấu giữa Uzbekistan và Trung Quốc vào tối 17.1 để đưa ra các nhận định, phân tích. Sau đó, toàn đội sẽ nỗ lực chuẩn bị thật tốt. Tôi tin rằng chúng tôi sẽ giành chiến thắng ở bán kết. Hãy chờ đợi màn trình diễn trên sân".



U.23 Việt Nam hiên ngang vào bán kết U.23 châu Á 2026 sau màn rượt đuổi nghẹt thở với UAE

U.23 Việt Nam giành chiến thắng xứng đáng ẢNH: TED TRẦN