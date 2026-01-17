Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

U.23 Việt Nam tiễn 3 đội Tây Á khỏi đấu trường lớn nhất châu lục: Ứng viên vô địch là đây!

Hồng Nam
Hồng Nam
17/01/2026 01:44 GMT+7

Chiến thắng 3-2 trước U.23 UAE giúp U.23 Việt Nam trở thành cơn ác mộng của các đội tuyển Tây Á tại sân chơi U.23 châu Á 2026.

Đẳng cấp U.23 Việt Nam

U.23 Việt Nam đã ghi danh vào bán kết U.23 châu Á 2026, khi đánh bại U.23 UAE với tỷ số kịch tính 3-2 trong hiệp phụ ở trận tứ kết diễn ra tối 16.1. 

3 bàn thắng do công Lê Phát, Đình Bắc và Minh Phúc đã giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik lần đầu trở lại bán kết châu Á sau 8 năm chờ đợi. Đối thủ của U.23 Việt Nam ở bán kết sẽ là đội thắng trong trận tứ kết còn lại giữa U.23 Uzbekistan và U.23 Trung Quốc. 

Đây là chiến thắng thứ ba của U.23 Việt Nam trước các đội Tây Á ở sân chơi U.23 châu Á 2026. Trước đó, đội bóng của HLV Kim Sang-sik đã thắng U.23 Jordan (2-0) và U.23 Ả Rập Xê Út (1-0) ở vòng bảng, sau đó tiếp tục hạ U.23 UAE (3-2) ở tứ kết.

U.23 Việt Nam tiễn 3 đội Tây Á khỏi đấu trường lớn nhất châu lục: Ứng viên vô địch là đây!- Ảnh 1.

Chiến thắng ấn tượng cho U.23 Việt Nam

ẢNH: TED TRẦN TV

Có thể nói, U.23 Việt Nam đã loại (theo cách trực tiếp và gián tiếp) cả 3 đội Tây Á ở VCK U.23 châu Á. Đầu tiên, thầy trò ông Kim thắng U.23 Ả Rập Xê Út, khiến chủ nhà trực tiếp phải chia tay giải với vỏn vẹn 3 điểm sau 3 trận. U.23 Jordan dù hưởng lợi nhờ chiến thắng của U.23 Việt Nam để góp mặt ở tứ kết, nhưng với ngôi nhì, đội bóng Tây Á đã phải dừng bước trước ứng viên vô địch U.23 Nhật Bản trên chấm luân lưu. Cuối cùng, U.23 Việt Nam hạ nốt U.23 UAE ở tứ kết, khiến các đội Tây Á "sạch bóng" ở giải năm nay. 

Hy vọng Thường Châu thứ hai 

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, U.23 Việt Nam thắng 4 trận liên tiếp ở một giải U.23 châu Á, cũng như lần đầu thắng tới 3 đội Tây Á chỉ trong một chiến dịch. 

Chuỗi trận thắng liên tục trên mọi đấu trường của U.23 Việt Nam đã kéo dài đến con số 15. Từ giải U.23 Đông Nam Á 2025, vòng loại U.23 châu Á 2026, SEA Games 33 đến VCK U.23 châu Á hiện tại, HLV Kim Sang-sik đã thắng mọi đối thủ trên đường đua.

Đến nay, đây vẫn là chuỗi thắng dài và ấn tượng nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Sau 8 năm, bóng đá trẻ Việt Nam lại chứng kiến một thế hệ toàn năng và bản lĩnh, sẵn sàng tạo nên cuộc cách mạng để đội tuyển quốc gia một lần nữa vươn mình ra châu lục. 

Ở bán kết, U.23 Việt Nam sẽ ra sân với lực lượng đầy đủ. 7 cầu thủ đã nhận thẻ vàng ở vòng bảng và 1 cầu thủ nhận thẻ vàng ở tứ kết đều sẽ được xóa thẻ, do đó, HLV Kim Sang-sik không gặp tổn thất lực lượng nào do án treo giò. 

U.23 Việt Nam sẽ đá bán kết vào 22 giờ 30 ngày 20.1. 

Khám phá thêm chủ đề

U.23 Việt Nam U.23 UAE Tây á U.23 châu Á
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận