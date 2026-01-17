U.23 Việt Nam tiễn 3 đội Tây Á khỏi đấu trường lớn nhất châu lục: Ứng viên vô địch là đây!

Đẳng cấp U.23 Việt Nam

U.23 Việt Nam đã ghi danh vào bán kết U.23 châu Á 2026, khi đánh bại U.23 UAE với tỷ số kịch tính 3-2 trong hiệp phụ ở trận tứ kết diễn ra tối 16.1.

3 bàn thắng do công Lê Phát, Đình Bắc và Minh Phúc đã giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik lần đầu trở lại bán kết châu Á sau 8 năm chờ đợi. Đối thủ của U.23 Việt Nam ở bán kết sẽ là đội thắng trong trận tứ kết còn lại giữa U.23 Uzbekistan và U.23 Trung Quốc.

Đây là chiến thắng thứ ba của U.23 Việt Nam trước các đội Tây Á ở sân chơi U.23 châu Á 2026. Trước đó, đội bóng của HLV Kim Sang-sik đã thắng U.23 Jordan (2-0) và U.23 Ả Rập Xê Út (1-0) ở vòng bảng, sau đó tiếp tục hạ U.23 UAE (3-2) ở tứ kết.

Chiến thắng ấn tượng cho U.23 Việt Nam ẢNH: TED TRẦN TV

Có thể nói, U.23 Việt Nam đã loại (theo cách trực tiếp và gián tiếp) cả 3 đội Tây Á ở VCK U.23 châu Á. Đầu tiên, thầy trò ông Kim thắng U.23 Ả Rập Xê Út, khiến chủ nhà trực tiếp phải chia tay giải với vỏn vẹn 3 điểm sau 3 trận. U.23 Jordan dù hưởng lợi nhờ chiến thắng của U.23 Việt Nam để góp mặt ở tứ kết, nhưng với ngôi nhì, đội bóng Tây Á đã phải dừng bước trước ứng viên vô địch U.23 Nhật Bản trên chấm luân lưu. Cuối cùng, U.23 Việt Nam hạ nốt U.23 UAE ở tứ kết, khiến các đội Tây Á "sạch bóng" ở giải năm nay.

Hy vọng Thường Châu thứ hai

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, U.23 Việt Nam thắng 4 trận liên tiếp ở một giải U.23 châu Á, cũng như lần đầu thắng tới 3 đội Tây Á chỉ trong một chiến dịch.

Chuỗi trận thắng liên tục trên mọi đấu trường của U.23 Việt Nam đã kéo dài đến con số 15. Từ giải U.23 Đông Nam Á 2025, vòng loại U.23 châu Á 2026, SEA Games 33 đến VCK U.23 châu Á hiện tại, HLV Kim Sang-sik đã thắng mọi đối thủ trên đường đua.

Đến nay, đây vẫn là chuỗi thắng dài và ấn tượng nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Sau 8 năm, bóng đá trẻ Việt Nam lại chứng kiến một thế hệ toàn năng và bản lĩnh, sẵn sàng tạo nên cuộc cách mạng để đội tuyển quốc gia một lần nữa vươn mình ra châu lục.

Ở bán kết, U.23 Việt Nam sẽ ra sân với lực lượng đầy đủ. 7 cầu thủ đã nhận thẻ vàng ở vòng bảng và 1 cầu thủ nhận thẻ vàng ở tứ kết đều sẽ được xóa thẻ, do đó, HLV Kim Sang-sik không gặp tổn thất lực lượng nào do án treo giò.

U.23 Việt Nam sẽ đá bán kết vào 22 giờ 30 ngày 20.1.