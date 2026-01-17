CĐV và báo chí Thái Lan: 'Đội tuyển Việt Nam sẽ dự World Cup với lứa U.23 có trái tim sư tử’

CĐV Thái Lan: 'U.23 Việt Nam sánh ngang U.23 Nhật Bản'

Các trang tin lớn của Thái Lan như GOAL Thái Lan, Siam Sport, Thairath... đã đồng loạt đưa tin ca ngợi tấm vé đá bán kết U.23 châu Á 2026 của U.23 Việt Nam, sau chiến thắng quả cảm 3-2 trước U.23 UAE ở tứ kết (tối 16.1).

U.23 Việt Nam cũng trở thành đội bóng Đông Nam Á đầu tiên có hai lần vào bán kết châu Á (lần trước đây vào năm 2018), đồng thời là đội Đông Nam Á có nhiều chiến thắng nhất tại VCK U.23 châu Á với 8 trận, nhiều vượt trội so với U.23 Thái Lan hay U.23 Indonesia.

"Màn trình diễn của họ rất xuất sắc, có thể so sánh với U.23 Nhật Bản. Họ có thể lực tốt, hiệu quả trong việc tranh chấp và chặn bóng. Tinh thần đoàn kết và phối hợp nhóm của họ rất đáng khen. Điều này phản ánh sự phát triển nhanh chóng của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, trong đó có bóng đá, kinh tế", CĐV có tài khoản Vongchai Nonglad bày tỏ.

U.23 Việt Nam vào bán kết U.23 châu Á ẢNH: TED TRẦN TV

Một tài khoản có tên Jarupoom Prachakul bình luận: "Hệ thống chiến thuật của U.23 Việt Nam rất tốt. Dù có những lúc phong độ sa sút tùy thuộc vào từng trận đấu, nhưng những pha phản công của họ luôn rất nguy hiểm. Những đường chuyền của họ chính xác và không lộn xộn như của U.23 Thái Lan. Lối chơi tấn công của họ rất đa dạng, chứ không chuyền bừa bãi. U.23 Việt Nam đã chơi rất tuyệt vời".

Một CĐV khác đặt niềm tin: "Đội bóng này chắc chắn sẽ trở thành số 1 Đông Nam Á. Tôi đã xem trọn vẹn trận đấu của U.23 Việt Nam. Lối đá của họ rất mượt".

Trong khi đó, CĐV có tài khoản Pratchaya Yordming nhận định: "Đội tuyển Việt Nam mang tiềm năng lớn nhất để trở thành đội bóng Đông Nam Á đầu tiên giành vé dự World Cup trong tương lai. Bóng đá Việt Nam đã xây dựng nên đội bóng với tầm nhìn hướng đến tương lai và vận hành lứa cầu thủ này ổn định".

'U.23 Việt Nam có trái tim sư tử'

Báo Thái Lan cũng cảm phục màn thể hiện của U.23 Việt Nam. Tờ Siam Sport, nhật báo hàng đầu xứ sở chùa vàng nhận định: "U.23 Việt Nam đã thể hiện trái tim của sư tử, quật ngã U.23 UAE trong một trận cầu căng thẳng, kịch tính và nghẹt thở. Họ lần thứ hai trong lịch sử vào bán kết U23 châu Á, chờ gặp U.23 Uzbekistan hoặc U.23 Trung Quốc".

GOAL Thái Lan cũng chúc mừng thầy trò HLV Kim Sang-sik, kèm đánh giá: "Đây là lần đầu tiên U.23 Việt Nam lọt vào bán kết U.23 châu Á sau 8 năm, kể từ năm 2018, khi họ giành vị trí á quân dưới thời HLV Park Hang-seo".

U.23 Việt Nam nối dài chuỗi thắng ở U.23 châu Á 2026 lên con số 4, khi lần lượt thắng U.23 Jordan (2-0), U.23 Kyrgyzstan (2-1) và U.23 Ả Rập Xê Út (2-0) ở vòng bảng, rồi thắng tiếp U.23 UAE (3-2) ở bán kết.

Đây là lần đầu tiên, U.23 Việt Nam thắng 4 trận ở vòng chung kết châu Á (tính trong 90 phút hoặc 120 phút), trong đó có 3 trận thắng các đội Tây Á. Chuỗi thắng của U.23 Việt Nam ở các giải chính thức đã lên con số 15, nối dài từ giải U.23 Đông Nam Á 2025 đến nay. Đáng nói, 12 trong số 15 trận thắng của U.23 Việt Nam diễn ra trên sân khách. Trong đó có tới 3 lần, U.23 Việt Nam đánh bại chủ nhà (thắng U.23 Indonesia 1-0, U.23 Thái Lan 3-2, U.23 Ả Rập Xê Út 3-2).