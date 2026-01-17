Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Chủ tịch VFF kỳ vọng U.23 Việt Nam thắng bán kết, tiền thưởng 3,1 tỉ đồng gồm những khoản nào?

Hồng Nam
17/01/2026 09:10 GMT+7

U.23 Việt Nam sẽ còn được thưởng lớn hơn nữa nếu thắng ở bán kết U.23 châu Á 2026 và dĩ nhiên, VFF sẽ thưởng cực lớn nếu thầy trò HLV Kim Sang-sik có kết quả khả quan ở chung kết.

U.23 Việt Nam đã tạo nên màn trình diễn đầy cảm xúc khi đánh bại U.23 UAE ở tứ kết U.23 châu Á 2026, diễn ra tối 17.1, qua đó hiên ngang giành vé vào bán kết. Chiến thắng ngoạn mục này không chỉ khẳng định bản lĩnh của thầy trò HLV Kim Sang Sik mà còn tiếp thêm niềm tin lớn lao cho người hâm mộ bóng đá nước nhà.

Chủ tịch VFF kỳ vọng U.23 Việt Nam thắng bán kết, tiền thưởng 3,1 tỉ đồng gồm những khoản nào?- Ảnh 1.

Niềm vui bất tận của U.23 Việt Nam

ẢNH: VFF

Ngay sau trận đấu, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã thay mặt Ban Chấp hành và Thường trực Ban Chấp hành VFF gửi lời chúc mừng tới toàn đội U.23 Việt Nam. Người đứng đầu VFF biểu dương tinh thần thi đấu quả cảm, ý chí kiên cường cùng khả năng vận hành chiến thuật hiệu quả của HLV KIm Sang-sik cùng ban huấn luyện và các cầu thủ. Theo Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, đây là thành quả xứng đáng của sự đoàn kết, nỗ lực bền bỉ và quyết tâm cao độ của cả tập thể trong suốt hành trình vừa qua.

Bên cạnh đó, Chủ tịch VFF cũng động viên các cầu thủ nhanh chóng gác lại niềm vui chiến thắng, tiếp tục giữ vững sự tập trung, chuẩn bị tốt nhất cho trận bán kết vào ngày 20.1 sắp tới, với khát vọng chinh phục những cột mốc mới tại đấu trường châu lục. Đối thủ của U.23 Việt Nam sẽ là đội thắng trong cặp tứ kết hôm nay giữa U.23 Trung Quốc và U.23 Uzbekistan.

VFF thưởng lớn về vật chất cho U.23 Việt Nam

Việc giành quyền vào bán kết VCK U.23 châu Á 2026 đánh dấu lần thứ hai U.23 Việt Nam góp mặt trong tốp 4 đội mạnh nhất châu Á. Trước đó, tại Thường Châu năm 2018, dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo, U.23 Việt Nam từng làm nên kỳ tích khi tiến thẳng vào chung kết, tạo dấu ấn lịch sử cho bóng đá Việt Nam. Thành tích lần này tiếp tục cho thấy bước tiến vững chắc và bền bỉ của bóng đá trẻ Việt Nam, đồng thời mở ra nhiều kỳ vọng về một hành trình thăng hoa hơn nữa ở phía trước.

Ghi nhận nỗ lực và thành tích ấn tượng của đội tuyển, VFF đã quyết định thưởng tổng cộng 3,1 tỉ đồng cho U.23 Việt Nam. Cụ thể, chiến thắng trước U.23 Jordan được thưởng 500 triệu đồng, thắng U.23 Kyrgyzstan nhận 600 triệu đồng, chiến thắng và loại chủ nhà U.23 Ả Rập Xê Út được thưởng 800 triệu đồng, và riêng trận thắng U.23 UAE ở tứ kết được thưởng 1,2 tỉ đồng. Đây được xem là nguồn động viên kịp thời để U.23 Việt Nam tiếp tục tự tin hướng tới những mục tiêu cao hơn tại giải đấu năm nay.

