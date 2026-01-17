U.23 Việt Nam biến đổi khôn lường vẫn hay vô đối, thầy Kim đi xem Trung Quốc đấu Uzbekistan hôm nay

Vị thế đảo ngược

Trước giờ bóng lăn, U.23 UAE được đánh giá cao hơn U.23 Việt Nam. Đội bóng xứ sở Ả Rập sở hữu dàn cầu thủ cao to hơn, giàu tốc độ hơn. Họ có đông cầu thủ nhập tịch. Ngoài ra, nền bóng đá UAE được đánh giá cao hơn nền bóng đá Việt Nam. Đội tuyển quốc gia UAE từng dự Word Cup 1990. Còn đội tuyển U.23 UAE chưa bao giờ thua U.23 Việt Nam trước đây tại giải U.23 châu Á. Họ từng thắng U.23 Việt Nam 3-2 ở kỳ giải năm 2016, hòa 0-0 với chúng ta ở kỳ giải năm 2020.

Thầy Kim quá đỉnh

U.23 Việt Nam chủ động chơi tấn công trước U.23 UAE Ảnh: TED Trần

Tuy nhiên, đội bóng được đánh giá cao hơn là U.23 UAE lại chỉ dám chơi phòng ngự phản công trước đội bóng bị đánh giá thấp hơn là U.23 Việt Nam, trong trận tứ kết diễn ra đêm 16.1.

U.23 Việt Nam thay đổi đáng kể so với trận đấu gần nhất của mình tại giải năm nay, là trận gặp U.23 Ả Rập Xê Út cuối vòng bảng. Ở trận gặp U.23 Ả Rập Xê Út ngay trước đó, U.23 Việt Nam chơi từ tốn, nhường hẳn quyền kiểm soát bóng ở tuyến giữa cho đối phương. Còn ở trận đấu với U.23 UAE, đội bóng của HLV Kim Sang-sik chủ động tấn công. Các cầu thủ U.23 Việt Nam không ngần ngại kiểm soát bóng, phối hợp bên phần sân đối phương. Chúng ta chủ động áp sát khu vực cấm địa của U.23 UAE ngay từ đầu.

Đối thủ bất lực trước cách U.23 Việt Nam ghi bàn

Thực tế là U.23 UAE đã bất ngờ với các pha tấn công trực diện của U.23 Việt Nam. Cả 3 bàn thua của U.23 UAE trong trận đấu với U.23 Việt Nam đều xuất hiện trong bối cảnh hàng thủ của họ vẫn có rất đông người trước cầu môn. Đây là khác biệt rất lớn với cách U.23 Việt Nam ghi bàn vào lưới U.23 Ả Rập Xê Út cuối vòng bảng. Ngày hôm đó, bàn thắng của Đình Bắc vào lưới Ả Rập Xê Út đến khi đối thủ đang dâng cao. Họ bị chúng ta phản công khi hàng thủ của họ đã thưa người.

U.23 Việt Nam xứng đáng vào bán kết Ảnh: TED Trần

Còn bây giờ, số đông hậu vệ của U.23 UAE đứng trong khu vực cấm địa vẫn không ngăn được Đình Bắc, Minh Nhật đi bóng, không ngăn được Lê Phát, Đình Bắc và Minh Phúc ghi bàn cho U.23 Việt Nam.

Một chi tiết nữa mà U.23 Việt Nam khiến U.23 UAE phải bất ngờ, đó là thể lực của các cầu thủ dưới trướng HLV Kim Sang-sik lại dẻo dai hơn cầu thủ U.23 UAE. Đây là điều có vẻ khó tin, khi nhìn vào thể hình của đôi bên. Nhưng thực tế cho thấy khi trận đấu kéo dài thêm hiệp phụ, cầu thủ U.23 UAE gần như đã không còn theo kịp các pha đi bóng tốc độ của cầu thủ U.23 Việt Nam.

Đưa đối thủ đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, U.23 Việt Nam xứng đáng có chiến thắng. Còn đội thua là U.23 UAE cũng phải tâm phục khẩu phục năng lực chuyên môn của đội bóng trong tay HLV Kim Sang-sik. Họ phải công nhận rằng chúng ta xứng đáng lọt vào bán kết hơn so với họ.

18 giờ 30 hôm nay (17.1), HLV Kim Sang-sik sẽ đích thân dự khán trận tứ kết giữa U.23 Trung Quốc và Uzbekistan. HLV Kim Sang-sik cho biết, BHL sẽ theo dõi, phân tích kỹ lưỡng cặp đấu giữa U.23 Uzbekistan và U.23 Trung Quốc để xác định đối thủ: “Toàn đội đang có thể trạng khá tốt. Như tôi đã nói, chúng tôi sẽ tiếp tục đón nhận thử thách, vượt qua các giới hạn và tôi tin rằng U.23 Việt Nam có cơ hội giành chiến thắng để tiến vào trận chung kết”.