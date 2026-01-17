'Có giấc mơ chờ thành hiện thực': FIFA và AFC cùng Dortmund rộn ràng với trận thắng UAE của U.23 Việt Nam

FIFA gợi lại Thường Châu, nhấn mạnh “giấc mơ chưa hoàn thành”

Fanpage chính thức của FIFA World Cup đã đăng tải hình ảnh ghép giữa đội hình U.23 Việt Nam từng thi đấu tại Thường Châu năm 2018 và đội hình U.23 Việt Nam năm 2026. Bài đăng đi kèm dòng chú thích ngắn gọn nhưng giàu cảm xúc: “Có giấc mơ chờ được hoàn thành…”.

Hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ, khi gợi lại hành trình lịch sử tại Thường Châu năm 2018 và liên hệ trực tiếp tới thế hệ U.23 Việt Nam hiện tại - những người vừa giành vé vào bán kết U.23 châu Á 2026. Thông điệp từ FIFA được xem như sự ghi nhận và tiếp thêm niềm tin cho đội bóng trẻ Việt Nam trên hành trình chinh phục những cột mốc mới.

Bài đăng của FIFA gợi nhớ đến U.23 Việt Nam năm 2018 khi chúng ta còn cách chức vô địch trong gang tấc

Cùng thời điểm, tài khoản Instagram chính thức của AFC đăng tải liên tiếp 2 đoạn video ghi lại lời cảm ơn của các cầu thủ U.23 Việt Nam gửi tới người hâm mộ. Hai gương mặt xuất hiện là Đình Bắc và đội trưởng Văn Khang.

Trong đoạn video được AFC đăng tải, Đình Bắc gửi lời cảm ơn bằng chất giọng Nghệ An đặc trưng: “Xin chào các cổ động viên Việt Nam. Chúng em đã một lần nữa chiến thắng ở một trận đấu tại vòng chung kết U.23 và chiến thắng này bọn em dành tặng cho tất cả người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Hy vọng là mọi người luôn đồng hành cùng tụi em. Tụi em sẽ thi đấu với tinh thần dòng máu của Việt Nam để cố gắng mang vinh quang về cho Tổ quốc. Bọn em sẽ cố gắng hết mình. Việt Nam, cố lên”.

Instagram của AFC đăng loạt video về chiến thắng của U.23 Việt Nam

Ở video còn lại, đội trưởng Văn Khang thay mặt toàn đội gửi lời tri ân ngắn gọn nhưng đầy xúc động: “Chiến thắng ngày hôm nay là toàn đội U.23 Việt Nam dành tặng cho người hâm mộ Việt Nam. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều”.

U.23 Việt Nam hiên ngang vào bán kết U.23 châu Á 2026 sau màn rượt đuổi nghẹt thở với UAE

CLB Dortmund đặc biệt ca ngợi Đình Bắc, chúc mừng U.23 Việt Nam vào bán kết

Đáng chú ý, fanpage chính thức của CLB Dortmund (Đức) cũng đăng bài chúc mừng U.23 Việt Nam giành quyền vào bán kết U.23 châu Á 2026. Bên cạnh lời chúc dành cho đội bóng áo đỏ, Dortmund đặc biệt nhắc tới Đình Bắc bằng cách ẩn dụ 2 chữ cái đầu trong tên cầu thủ này với hàng loạt mỹ từ ấn tượng.

Fanpage của CLB Dortmund đặc biệt ca ngợi Đình Bắc

Theo bài đăng của Dortmund, “ĐB” được diễn giải thành: Đặc Biệt - Đột Biến - Dangerous Boy (chàng trai nguy hiểm) - Đảm Bảo và Dream Big (ước mơ lớn).

Bóng đá trẻ Việt Nam đã từng khiến cả châu Á ngỡ ngàng với kỳ tích Thường Châu năm 2018 và sau 8 năm, thế hệ đàn em của những Bùi Tiến Dũng, Quang Hải, Duy Mạnh, Xuân Trường,... năm nay đang đứng trước cơ hội giấc mơ còn dang dở ấy. U.23 Việt Nam đã và đang chứng minh cho bóng đá châu Á thấy chúng ta đủ bản lĩnh, đủ chất lượng và đủ niềm tin để mơ về những cột mốc lớn hơn.