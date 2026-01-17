Truyền thông Đông Nam Á ngợi ca: ‘U.23 Việt Nam đích thực là khắc tinh của đội trẻ Tây Á’

Ở trận tứ kết U.23 châu Á 2026, U.23 Việt Nam đánh bại U.23 UAE 3-2. Đây là lần đầu tiên, các cầu thủ trẻ Việt Nam đánh bại được đội U.23 UAE. Đồng thời, U.23 Việt Nam cũng có lần thứ 2 góp mặt ở bán kết giải U.23 châu Á, sau kỳ giải năm 2018.

U.23 Việt Nam là niềm tự hào của Đông Nam Á

Trang báo thể thao nổi tiếng của Thái Lan, Siamsport bình luận: “Đội tuyển trẻ của Việt Nam đã đánh bại U.23 UAE với tỷ số 3-2 sau 120 phút (hòa 2-2 sau thời gian thi đấu chính thức), qua đó tiến thẳng vào bán kết. U.23 Việt Nam thật sự đã chứng minh được sức mạnh trong cả trận đấu, liên tục là đội chủ động tấn công cũng như vươn lên dẫn bàn. Bóng đá trẻ Việt Nam giờ đây tiếp tục viết nên những trang sử mới”.

Trang Goal phiên bản Thái Lan nhận xét: “Đội tuyển U.23 Việt Nam với phong độ đỉnh cao đã thi đấu 120 phút đẹp mắt và giành chiến thắng sít sao 3-2 trước U.23 UAE. Họ sẽ chờ đợi đội thắng trong trận đấu giữa U.23 Uzbekistan và U.23 Trung Quốc”.

U.23 Việt Nam hiên ngang vào bán kết U.23 châu Á 2026 sau màn rượt đuổi nghẹt thở với UAE

“Sau 8 năm, U.23 Việt Nam lại có mặt ở bán kết U.23 châu Á. Trước đó, U.23 Việt Nam với thế hệ cầu thủ tài năng cũng từng giành vị trí á quân dưới thời HLV Park Hang-seo”, trang Goal Thái Lan nhấn mạnh.

U.23 Việt Nam là đại diện duy nhất của Đông Nam Á từng 2 lần góp mặt ở bán kết U.23 châu Á ẢNH: TED TRẦN

Trong khi đó, trang Think Curve cũng dành nhiều lời khen ngợi cho U.23 Việt Nam: “U.23 Việt Nam đã không phụ lòng kỳ vọng của CĐV Đông Nam Á, có mặt ở bán kết U.23 châu Á 2026. Họ thi đấu quyết tâm, cố gắng không ngừng nghỉ trong 120 phút. Tinh thần, nỗ lực của U.23 Việt Nam thật đáng kinh ngạc và họ xứng đáng có mặt ở vòng đấu của 4 đội mạnh nhất. Đặc biệt hơn, trong hành trình lần này, U.23 Việt Nam đã trở thành khắc tinh của các đội trẻ Tây Á khi lần lượt đánh bại U.23 Jordan 2-0, U.23 Ả Rập Xê Út 1-0 và mới nhất là U.23 UAE 3-2”.

Trang Seasia Goal của Indonesia bày tỏ: “Tuyệt vời! Thật không thể tin được! U.23 Việt Nam giành chiến thắng 3-2 sau hiệp phụ trước U.23 UAE. Họ đã có mặt ở bán kết, làm rạng danh bóng đá Đông Nam Á”.

“Lịch sử đang được viết nên bởi thế hệ mới của U.23 Việt Nam. Đội trẻ của Việt Nam lần này đã gợi lại những ký ức về thế hệ vàng, lần đầu tiên đưa bóng đá nước nhà vào chung kết U.23 châu Á 2018. Giờ đây, chỉ còn một trận đấu nữa, thế hệ này có cơ hội lặp lại hoặc thậm chí vượt qua thành tích lịch sử đó. Dù kết quả cuối cùng ra sao, CĐV Đông Nam Á vẫn luôn ủng hộ và dõi theo hành trình của U.23 Việt Nam tại giải đấu này”, Seasia Goal viết.