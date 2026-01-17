Đình Bắc lại được AFC chọn là cầu thủ hay nhất trận, tiết lộ HLV Kim chỉ đạo cực đỉnh

Tối 16, rạng sáng 17.1 (giờ Việt Nam), Đình Bắc tiếp tục tỏa sáng rực rỡ khi ghi 1 bàn thắng, 1 kiến tạo giúp đội U.23 Việt Nam giành vé vào bán kết U.23 châu Á 2026. Anh tiếp tục được AFC bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Vì thế, anh cùng HLV Kim Sang-sik tham dự cuộc họp báo sau trận đấu.

Tại đây, Đình Bắc chia sẻ: "Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến BHL, đội ngũ hậu cần và anh em cầu thủ. Tất cả đã nỗ lực để mang chiến thắng về cho người hâm mộ Việt Nam và giành vé vào bán kết. Chúng tôi tiếp tục cố gắng thi đấu tốt ở trận bán kết, sẽ chiến đấu hết mình".

Cá nhân Đình Bắc và toàn đội U.23 Việt Nam có trận đấu tuyệt vời ẢNH: TED TRẦN

Ở trận đấu này, Đình Bắc được vào sân gần cuối hiệp 1, thay cho Lê Viktor bị choáng sau 1 pha va chạm với cầu thủ UAE. Chân sút quê Nghệ An tiết lộ: "Trước khi tôi vào sân, HLV Kim đã dặn dò rằng đội bạn lùi sâu, mình cố gắng kiểm soát bóng ở trên phần sân đối phương để gây sức ép. Ở bàn đầu, tôi đã làm đúng như lời dặn, thoát xuống biên, có đường căng ngang vào trong để Lê Phát ghi bàn. Xin chúc mừng Lê Phát với bàn thắng này. Phát xứng đáng có bàn thắng. Hy vọng cậu ấy thi đấu tốt hơn ở trận tới.

U.23 Việt Nam hiên ngang vào bán kết U.23 châu Á 2026 sau màn rượt đuổi nghẹt thở với UAE

Với cá nhân tôi, lúc đội bị gỡ hòa 2 lần liên tiếp, tôi nhắc anh em phải bình tĩnh, kiểm soát tâm lý, kiểm soát thế trận, phải tiếp tục duy trì sức ép. Khi bàn thắng đến, chúng tôi rất vui mừng, phải nhắc nhau không được để bị gỡ hòa nữa và chúng tôi đã làm được. Toàn đội rất hạnh phúc".

Đình Bắc vui sướng, nhưng cũng lập tức nghĩ đến trận đấu tiếp theo. Anh nói: "Người hâm mộ sẽ rất vui với chiến thắng này. Còn tôi và các đồng đội sẽ trở về khách sạn để ăn uống, ngủ nghỉ. Ngày mai, chúng tôi sẽ có cuộc họp để phân tích trận hôm nay, xem mình làm gì tốt, chưa tốt trước khi ra sân tập. Chúng tôi nỗ lực có sự chuẩn bị tốt trước bán kết".