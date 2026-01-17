Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu bán kết mới nhất U.23 Việt Nam: Đá giờ ‘may mắn’, gặp Trung Quốc hoặc Uzbekistan

Thu Bồn
Thu Bồn
17/01/2026 02:31 GMT+7

U.23 Việt Nam đã xuất sắc giành vé góp mặt ở bán kết giải U.23 châu Á 2026, sau trận thắng kịch tính trước U.23 UAE ở vòng tứ kết.

Ở trận đấu thuộc vòng tứ kết diễn ra khuya 16.1, U.23 Việt Nam chạm trán đối thủ mạnh U.23 UAE. Đội bóng của HLV Kim Sang-sik hòa 2-2 với đối thủ sau 90 phút thi đấu chính thức. Trong hiệp phụ, Phạm Minh Phúc ghi bàn thắng quyết định giúp đội bóng sao vàng giành chiến thắng chung cuộc 3-2 kịch tính.

U.23 Việt Nam giành vé vào bán kết giải U.23 châu Á 2026. Theo lịch thi đấu, trận bán kết của U.23 Việt Nam diễn ra vào 22 giờ 30 theo giờ Việt Nam ngày 20.1. Đây được xem là khung giờ đẹp, may mắn của U.23 Việt Nam.

U.23 Việt Nam hiên ngang vào bán kết U.23 châu Á 2026 sau màn rượt đuổi nghẹt thở với UAE

Lịch thi đấu bán kết mới nhất U.23 Việt Nam: Đá giờ ‘may mắn’, gặp Trung Quốc hoặc Uzbekistan- Ảnh 1.

U.23 Việt Nam giành chiến thắng kịch tính trước U.23 UAE ở tứ kết

ẢNH: TED TRẦN

Theo đó, đối thủ của U.23 Việt Nam ở bán kết là đội thắng trong cặp đấu giữa U.23 Uzbekistan và U.23 Trung Quốc (diễn ra vào 18 giờ 30 hôm nay 17.1).

HLV Kim Sang-sik cho biết: "Chúng tôi cần phải theo dõi trận đấu giữa Uzbekistan và Trung Quốc vào tối 17.1 để đưa ra các nhận định, phân tích. Sau đó, toàn đội sẽ nỗ lực chuẩn bị thật tốt. Tôi tin rằng chúng tôi sẽ giành chiến thắng ở bán kết. Hãy chờ đợi màn trình diễn trên sân".

Xem trọn vẹn VCK U23 châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel. 

