Thể thao Bóng đá Việt Nam

Đội trưởng Văn Khang: 'U.23 Việt Nam chiến đấu vì ngôi sao trên ngực áo'

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
17/01/2026 01:35 GMT+7

Sau khi cùng U.23 Việt Nam đánh bại U.23 UAE để lọt vào bán kết VCK U.23 châu Á 2026, đội trưởng Khuất Văn Khang đã dâng tặng chiến thắng cho toàn thể người hâm mộ nước nhà.

Đội trưởng Văn Khang: 'U.23 Việt Nam chiến đấu vì ngôi sao trên ngực áo'- Ảnh 1.

Văn Khang đã có 90 phút chắc chắn, hiệu quả trước U.23 UAE

ảnh: Ted Trần

Thành tích tuyệt vời của U.23 Việt Nam

Ở trận tứ kết vừa kết thúc cách đây ít phút, U.23 Việt Nam đã vượt qua U.23 UAE với tỳ số 3-2 để đoạt tấm vé lọt vào bán kết VCK U.23 châu Á 2026. Không còn là mơ nữa, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã chính thức nằm trong tứ đại anh hào của bóng đá trẻ châu Á.

Đội trưởng Khuất Văn Khang chia sẻ: "Ngày hôm nay, toàn đội U.23 Việt Nam đã tuân thủ chặt chẽ chiến thuật của HLV Kim Sang-sik. Chiến thắng này khiến chúng tôi rất vui. Tập thể đội bóng đã cùng nhau cố gắng. Chúng tôi xin dành tặng chiến thắng này cho toàn thể người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Ngày hôm nay, U.23 Việt Nam đã làm tốt các tình huống chống phản công, đặc biệt ngăn cản ý đồ tạt cánh đánh đầu của U.23 UAE. Toàn đội đang phải thích nghi với từng đối thủ, để có thể khẳng định bản thân tốt hơn nữa ở trận tiếp theo".

Đội trưởng Văn Khang: 'U.23 Việt Nam chiến đấu vì ngôi sao trên ngực áo'- Ảnh 2.

Đình Bắc tiếp tục tỏa sáng cùng U.23 Việt Nam

ảnh: Ted Trần

Như vậy, U.23 Việt Nam đã kéo dài mạch toàn thắng của mình ở VCK U.23 châu Á 2026 lên con số 4, với danh sách bại tướng có U.23 Jordan, U.23 Kyrgyzstan, U.23 Ả Rập Xê Út và mới nhất là U.23 UAE.

Văn Khang khẳng định: "U.23 Việt Nam có động lực thi đấu lớn lao, chiến đấu vì màu cờ trên ngực trái. Chúng tôi rất khát khao với mục tiêu cao, muốn đem về những chiến thắng nữa cho quê hương Đất nước".

Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ tranh thủ hồi phục thật tốt, trong lúc chờ xem ai sẽ là đối thủ của mình tại bán kết, là đội thắng trong trận tứ kết giữa U.23 Uzbekistan và U.23 Trung Quốc sẽ diễn ra lúc 18 giờ 30 Việt Nam ngày 17.1.

